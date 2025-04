Manfredonia. La Giunta Comunale di Manfredonia, riunitasi regolarmente con la partecipazione del Sindaco Domenico La Marca e degli Assessori comunali, ha deliberato all’unanimità nuove linee di indirizzo organizzative per il Servizio Entrate. La proposta, presentata dagli Assessori Sara Delle Rose e Cecilia Simone, si inserisce nel solco del processo di digitalizzazione e riorganizzazione dei servizi comunali, con l’obiettivo di ottimizzare l’efficienza e la qualità dell’erogazione ai cittadini.

Il Comune, già beneficiario di fondi PNRR nell’ambito della Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”, ha avviato importanti interventi per il miglioramento del sito istituzionale e per l’implementazione di venti servizi digitali. A seguito dell’affidamento alle società ISWEB SpA e APKAPPA Srl, si è dato avvio alla modernizzazione digitale in coerenza con le direttive europee e le linee guida AGID.

Con la nuova deliberazione, l’Amministrazione comunale conferma la volontà di proseguire nel percorso di innovazione, puntando su una revisione delle modalità organizzative e sull’introduzione di un nuovo modello di apertura al pubblico degli uffici. La logica è quella di superare i tradizionali modelli burocratici, armonizzando i servizi erogati con le reali esigenze dell’utenza, anche attraverso l’utilizzo sempre più diffuso degli strumenti digitali.

Come sottolineato nel corso della seduta, la fruizione dei servizi avverrà sempre più spesso online o tramite appuntamento, riducendo le file agli sportelli e agevolando una gestione più efficace delle pratiche. Questo approccio consente non solo una maggiore efficienza interna, ma anche un miglioramento tangibile dell’esperienza del cittadino.

Nel Documento Unico di Programmazione 2025-2027, in particolare nella Missione 01 – 04, l’Amministrazione ha evidenziato l’importanza di potenziare il sistema di riscossione di imposte e tariffe, un punto chiave per la sostenibilità economico-finanziaria dell’ente. Le nuove misure organizzative, pur non modificando l’orario di lavoro del personale, consentono un utilizzo più razionale delle risorse umane e tecnologiche, offrendo fasce orarie dedicate alla prenotazione di appuntamenti e alla lavorazione delle pratiche più complesse.

La Giunta ha deliberato di dare indirizzo al Settore Economico-Finanziario per la realizzazione di tutte le azioni conseguenti alla nuova riorganizzazione. Inoltre, sarà il Sindaco, come previsto dall’art. 50 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, a definire il nuovo orario di apertura al pubblico del Servizio Entrate, in modo da conciliare le esigenze degli utenti con la funzionalità amministrativa.

Particolare attenzione è stata data anche alla necessità di semplificare i percorsi di accesso ai servizi. L’informatizzazione consentirà infatti di fornire prestazioni informative anche oltre gli orari di apertura al pubblico, in linea con le migliori pratiche europee e con quanto previsto dall’art. 26 della legge 53/2000 e dal D.Lgs. 165/01.