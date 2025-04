Al Teatro Umberto Giordano ‘Malavita’, adattamento teatrale dell’omonima opera di Umberto Giordano

Nuovo appuntamento con ‘Cammini’, la stagione 2024-2025 del Piccolo Teatro di Foggia. In scena al Teatro Giordano sabato 12 alle ore 21 e domenica 13 aprile alle ore 20.30 il dramma ‘Malavita’, liberamente tratto dall’omonima opera lirica in tre atti composta da Umberto Giordano nel 1892 su libretto di Nicola Daspuro.

L’adattamento teatrale, il testo e la regia sono di Dino La Cecilia.

Sul palco, insieme allo stesso La Cecilia, ancheFabio Conticelli, Sarah Panessa, Francesca D’Elia, Rita Dell’Aquila, Tonia Di Maggio, Rosaria Petrone, Monica La Salandra, Ciro Carnevale, Lorenzo Morra, Pino Morelli, Carlotta Marinaccio, Fabio Maggio, Ezio Campana e la partecipazione straordinaria degli allievi del laboratorio teatrale del Piccolo Teatro di Foggia. Il Sound designer è a cura di Guido Paolo Longo, i costumi e le scenografie sono di Emanuela Salvatore, il trucco di Simona Delli Carri, gli scenotecnici sono Ciro Marchetti e Ciro Carnevale, al mixer audio e luci ci sono Pasquale Mongiello e Daniele Ricciardi. Fotografie di scena a cura di Ivan Cocco.‘Malavita’ è un progetto nato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Foggia.

“Siamo entusiasti di essere parte di questa produzione di una delle eccellenze del nostro territorio, da sempre impegnata nel settore culturale. Come Amministrazione riteniamo sia fondamentale supportare queste realtà che con tanto studio, impegno e investimenti contribuiscono alla crescita e alla bellezza della nostra città” ha dichiarato l’assessora alla Cultura del Comune di Foggia Alice Amatore durante la conferenza stampa di presentazione in Sala Fedora.

“Si tratta di un progetto ambizioso – ha spiegato Dino La Cecilia, direttore artistico del Piccolo Teatro di Foggia – frutto di una operazione di nuova drammaturgia, adattamento e traduzione dal napoletano al foggiano. Accanto alla storia dell’opera lirica ‘Mala vita’ che narra di due donne provenienti da ambienti contrapposti che si contendono l’amore di don Vito, ci sono dei flash back in cui un giovanissimo Umberto Giordano incontra l’editore Sonzogno e dà vita alla sua prima opera lirica raccontando al pubblico quella che è la sua visione dell’arte. Una scelta – quella di portare in scena un Giordano poco più che ventenne –che non è stata casuale, ma che vuole farsi portavoce di un messaggio destinato ai più giovani: non lasciate che le cose accadano, ma osate e permettete alla vostra creatività di esprimersi liberamente. Solo così farete grandi e belle cose”.

A scandire i momenti salienti del racconto ci sarà la musica ideata da Guido Paolo Longo: “La musica, grazie ad una strumentazione tecnologica, sarà completamente dal vivo, ma priva di partitura: sarà in viaggio con la recitazione, con le emozioni del momento. Naturalmente non mancheranno degli omaggi al Maestro Giordano in una commistione di tradizione e innovazione”.

Per informazioni e prenotazioni chiamare i numeri 0881.723454 – 329.7867649. L’ingresso è riservato ai soli soci.

La stagione 2024-2025 del Piccolo Teatro di Foggia prende il nome di ‘Cammini’ in una sorta di continuità con ‘Mònde – Festa del Cinema sui Cammini’ di Monte Sant’Angelo per diventare strumento di connessione fra l’arte e la città di Foggia attraverso percorsi di esplorazione urbana e paesaggistica. Periodicamente, infatti, verranno proposte delle giornate dedicate ai ‘cammini’, ovvero alla riscoperta della città per tornare ad amarla e per farla amare.