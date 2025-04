Monte Sant’Angelo. L’Assessora al Welfare di Monte Sant’Angelo, Lea Basta, ha rilasciato una dichiarazione a StatoQuotidiano.it in merito alla situazione di Aldo e Mascia, una coppia residente a Monte Sant’Angelo che sta attraversando un periodo particolarmente difficile.

Basta ha sottolineato che i Servizi Sociali del Comune seguono la famiglia da oltre un anno e mezzo, offrendo un supporto continuo attraverso interventi economici, lavorativi e sociali, in collaborazione con altri servizi territoriali. Ha ribadito la disponibilità dell’amministrazione a continuare a sostenere la famiglia, invitando i cittadini a confidare nel lavoro quotidiano delle istituzioni per non lasciare indietro nessuno, specialmente chi si trova in situazioni di fragilità. Ha inoltre evidenziato la tradizione di solidarietà della comunità locale e l’impegno dell’Assessorato nel tutelare i diritti e il benessere di tutti con responsabilità e umanità.​

La storia di Aldo e Mascia è emersa grazie a un articolo pubblicato il 2 aprile 2025 da Stato Quotidiano, che ha portato all’attenzione pubblica le difficoltà affrontate dalla coppia. Aldo, nonostante la disponibilità a svolgere qualsiasi mansione, non riesce a trovare lavoro, compromettendo la possibilità di garantire un futuro dignitoso alla sua famiglia. ​Dopodomani è previsto il parto della compagna a Casa Sollievo della Sofferenza.

La comunità di Monte Sant’Angelo è nota per la sua solidarietà e attenzione verso chi è in difficoltà. L’Assessorato al Welfare rinnova l’impegno a tutelare i diritti e il benessere di tutti, operando con discrezione e umanità.

La nota integrale per StatoQuotidiano.it dell’A ssessora al Welfare di Monte Sant’Angelo, Lea Basta

Abbiamo letto con grande attenzione e partecipazione l’articolo pubblicato da Stato Quotidiano in merito alla situazione di Aldo e Mascia, una famiglia della nostra comunità che sta affrontando un momento particolarmente delicato.

È importante chiarire che i Servizi Sociali del Comune seguono la famiglia da oltre un anno e mezzo, con un percorso di presa in carico attivo e costante. Nel tempo sono stati attivati diversi interventi di supporto – economici, lavorativi e sociali – in stretta collaborazione con gli altri servizi territoriali, nel rispetto della dignità delle persone e delle normative vigenti.

Comprendiamo la sofferenza e la richiesta d’aiuto, e ribadiamo la piena disponibilità a continuare ad accompagnare la famiglia in un cammino di sostegno e, soprattutto, di ripartenza.

Invitiamo i cittadini a fidarsi del lavoro quotidiano, spesso silenzioso, che le istituzioni portano avanti per non lasciare indietro nessuno, in particolare chi si trova in situazioni di fragilità.

La nostra comunità ha sempre saputo esprimere grande solidarietà e attenzione verso chi è in difficoltà. Come Assessorato al Welfare rinnoviamo l’impegno a tutelare i diritti e il benessere di tutte e tutti, con responsabilità, discrezione e umanità.

