Cerignola, nuova sala di Oftalmologia con sistemi innovativi per la Chirurgia della Cataratta

Il Presidio Ospedaliero “Giuseppe Tatarella” di Cerignola segna un importante traguardo con l’avvio della nuova sala operatoria di Oftalmologia, inaugurata ufficialmente il 27 marzo e da oggi operativa per i primi interventi chirurgici. I primi cinque pazienti sono stati sottoposti a intervento di cataratta, con l’utilizzo della tecnica della facoemulsificazione, una delle più moderne e sicure. La sala, rinnovata e dotata di attrezzature all’avanguardia, è stata realizzata grazie a un investimento complessivo di 150.000 euro, finanziato attraverso fondi di bilancio della ASL Foggia. Il cuore della nuova sala operatoria è il sistema AirFlow, una tecnologia avanzata che garantisce una qualità dell’aria ottimale durante gli interventi. Il sistema è progettato per mantenere un ricambio continuo e sterilizzato dell’aria, migliorando il livello di asepsi nell’ambiente operatorio. Con il monitoraggio in tempo reale di temperatura e qualità dell’aria, il sistema permette di intervenire tempestivamente in caso di irregolarità, grazie a specifici alert visivi e acustici.

Inoltre, la sala è equipaggiata con una dashboard che consente la rilevazione e la registrazione continua dei parametri ambientali, mentre un sistema di software in machine learning crea una cartella digitale ambientale a conclusione di ogni intervento. Questo strumento non solo attesta la qualità dell’ambiente durante l’operazione, ma rappresenta anche una misura di prevenzione per la sicurezza sia dei pazienti che degli operatori. “La cataratta è una delle patologie oculari più comuni, e con la nuova sala possiamo eseguire interventi giornalieri per abbattere le lunghe liste d’attesa”, ha dichiarato il Dott. Vincenzo Russo, Direttore della Struttura Complessa di Oculistica del “Giuseppe Tatarella”. Gli interventi, che vengono effettuati in anestesia locale, consistono nella rimozione del cristallino opacizzato mediante facoemulsificazione, seguita dall’impianto di un cristallino artificiale. Questa tecnica consente di ridurre o addirittura eliminare la necessità di occhiali per la visione a distanza. La durata dell’intervento varia in base alla durezza della cataratta, ma generalmente si attesta tra i cinque e i trenta minuti. Il periodo post-operatorio, invece, è di circa venti giorni, durante i quali i pazienti devono seguire una terapia con colliri.

La cataratta è una condizione che provoca la graduale opacizzazione del cristallino, con il conseguente peggioramento della vista. Sebbene il fisiologico processo di invecchiamento sia la causa principale, la cataratta può svilupparsi anche a seguito di altre condizioni, come diabete, malattie tiroidee, traumi oculari, infezioni o l’uso prolungato di determinati farmaci. La patologia colpisce prevalentemente la popolazione anziana, ma può manifestarsi anche in persone più giovani. Con l’introduzione della nuova sala operatoria e delle tecnologie innovative, il Presidio Ospedaliero “Giuseppe Tatarella” si conferma come punto di riferimento per la sanità in provincia di Foggia, puntando sulla qualità delle cure e sulla sicurezza dei suoi pazienti. Il rinnovato impegno nell’ottimizzare l’offerta di servizi chirurgici per la cataratta è destinato a ridurre notevolmente i tempi di attesa, migliorando l’efficacia delle cure e la qualità della vita dei pazienti.