FIALS. Radiologia Manfredonia (ASL FG): “occorre ritrovare il benessere organizzativo tra il personale"

I Dirigenti Sindacali della FIALS, attraverso una comunicazione ufficiale firmata dal Segretario Provinciale Achille Capozzi, sollecitano un intervento per ristabilire il benessere organizzativo, da tempo compromesso. La nota è stata inviata alla Direzione Medica di Presidio e, per conoscenza, alla Direzione Strategica della ASL.

“Vengono sistematicamente disattese ed ignorate le richieste di ferie e/o esigenze personali nella stesura dei turni mensili da parte di chi , non si sa se la Direzione Sanitaria, il neo Primario o una referente (figura illegittima ed inesistente nei contratti di lavoro).

Secondo i Dirigenti Sindacali, gli attriti, già note alle cronache e che hanno portato alle dimissioni di ben due Primari, sarebbero dovuti a conflitti tra il personale peggiorati dopo l’insediamento dell’ultimo Primario e dalla scelta da parte di quest’ultimo, di una referente ad personam, priva dei titoli previsti e senza un confronto con tutto il personale; per tale motivo la FIALS ha chiesto un confronto con la Direzione Medica di Presidio per “individuare un TSRM tra quelli in servizio all’interno della ASL FG con competenze specifiche in modo tale che l’organizzazione del lavoro venga fatta da una persona imparziale al fine di ritrovare quel benessere organizzativo tra i dipendenti, mettere da parte gli attriti e rimettete al centro di tutto il paziente/utente.

Per finire, gli stessi sindacalisti hanno chiesto la revoca immediata della nomina della referente ad personam che probabilmente è la causa che ha peggiorato il benessere organizzativo all’interno della Radiologia.