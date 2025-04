Foggia, continua l'incubo dei furti e atti vandalici ai distributori H24: i titolari chiedono aiuto

A Foggia la rabbia dei titolari di distributori automatici H24 per i furti e i danni continui che stanno mettendo a dura prova le loro attività. La denuncia di Daniele Rosati, titolare della Sud Matic Srl, rappresenta il grido di allarme di molti colleghi stanchi di subire atti criminosi, senza che vengano prese misure concrete. “Non c’è notte che non distruggano un nostro negozio”. È con questa frase che Daniele Rosati, titolare di alcuni distributori automatici H24 a Foggia, lancia l’allarme sulla crescente ondata di furti e atti vandalici che stanno mettendo in ginocchio la categoria. Rosati, amministratore della Sud Matic Srl, azienda storica del settore nata nel 1987, si fa portavoce di una situazione che riguarda numerosi colleghi, ormai stanchi dei continui danni subiti, causati principalmente da una coppia di vandali.

“Li conosciamo, sappiamo chi sono, e sappiamo dove abitano, ma sono sempre a piede libero”, denuncia Rosati, che insieme agli altri titolari di distributori automatici si sente impotente di fronte a un fenomeno che sta minacciando la sopravvivenza delle loro attività. Ogni distributore automatico ha un costo che si aggira intorno ai 7.000 euro, e riparare i danni causati dai ladri e dai vandali è un compito arduo e costoso. A complicare ulteriormente la situazione, si aggiungono le nuove restrizioni sugli orari di apertura e chiusura imposte nelle cosiddette “zone rosse” della città, che limitano ulteriormente l’attività dei negozi H24. “Io e i miei colleghi ci siamo stancati di denunciare”, aggiunge Rosati, facendo eco al sentimento di frustrazione che accomuna tutti i titolari di distributori. Nonostante le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza documentino chiaramente gli atti criminosi, le forze dell’ordine sembrano non riuscire a fermare i colpevoli. “Siamo noi a non dormire più, a temere che ogni notte possano forzare e danneggiare i nostri erogatori”, lamentano.

Il modus operandi dei malviventi è sempre lo stesso. Una persona fa da palo, mentre un’altra utilizza un piede di porco per forzare i distributori automatici. Non è raro che i negozi vengano anche dati alle fiamme, portando alla chiusura di alcuni esercizi. Giuseppe Barile, un altro titolare di distributore automatico, ha denunciato la situazione sui social, sottolineando l’impotenza delle forze dell’ordine di fronte ai ripetuti crimini: “Sono stati arrestati, identificati, ma ogni volta vengono rilasciati e continuano a fare quello che vogliono, mentre noi siamo lasciati soli”. Nonostante il crescente sconforto e la rabbia, i titolari di distributori automatici non hanno intenzione di arrendersi. La loro battaglia non riguarda solo la difesa dei loro investimenti, ma anche il desiderio di poter lavorare in un ambiente sicuro. “Mollare significherebbe darla vinta ai criminali”, afferma Rosati, che ribadisce il suo appello: “Non vogliamo fare giustizia da soli, ma chiediamo che i responsabili vengano assicurati alla giustizia per poter lavorare e dormire tranquilli”.

A peggiorare la situazione, si aggiunge l’aumento dei costi per la materia prima e l’ulteriore esborso di denaro necessario per riparare i danni causati dai furti. Le imprese sono messe duramente alla prova e molti titolari temono che, senza un supporto concreto, non saranno in grado di resistere a lungo. “Non lasciateci soli”, è l’appello che i titolari dei distributori automatici rivolgono alle istituzioni e alle forze dell’ordine, nella speranza che si faccia giustizia e che la città torni a essere un posto sicuro per chi lavora onestamente. La situazione a Foggia è grave e necessita di un intervento deciso. I furti e i danneggiamenti ai distributori automatici H24 stanno mettendo in crisi molte piccole attività, con i titolari che si sentono abbandonati. Non resta che sperare in un cambiamento e in un’azione più incisiva da parte delle autorità, affinché chi investe in città possa farlo senza il timore che il proprio lavoro venga distrutto da pochi individui senza scrupoli.

Lo riporta foggiatoday.it