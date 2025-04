FOGGIA – È stato annunciato l’istituto del Garante Comunale per i Detenuti, una figura pensata per monitorare e tutelare i diritti delle persone ristrette nel carcere di Foggia.

La notizia arriva dopo l’ennesimo suicidio tra i detenuti, che ha suscitato forti preoccupazioni sullo stato delle strutture carcerarie.

Giulio De Santis, Assessore alla Legalità e Sicurezza del Comune di Foggia, ha espresso il suo “profondo dispiacere e forte preoccupazione” per l’accaduto, sottolineando come, sebbene il suicidio non sembri direttamente legato al sovraffollamento, le condizioni critiche dell’istituto penitenziario restano irrisolte.

Il sovraffollamento e la carenza di personale, infatti, sono problemi strutturali che affliggono il carcere di Foggia, come molte altre carceri italiane.

De Santis ha annunciato che il Comune ha richiesto un incontro urgente con il Provveditorato Penitenziario di Puglia e Basilicata per affrontare le difficoltà e cercare soluzioni concrete.

Inoltre, l’amministrazione comunale ha inserito, per la prima volta nel Documento Unico di Programmazione (DUP), la proposta di istituire il Garante Comunale per i detenuti.

Questa figura avrà il compito di garantire la tutela dei diritti dei detenuti, operando a fianco del Garante regionale e godendo di piena indipendenza, grazie alla nomina da parte del Consiglio Comunale e a una dotazione finanziaria adeguata.

La nomina del Garante, ha spiegato De Santis, non sarà un atto unilaterale della Sindaca, ma avverrà attraverso una deliberazione condivisa dal Consiglio Comunale, in un processo che garantirà maggiore rappresentatività e autorevolezza al ruolo.

L’assessore ha sottolineato che la scelta di adottare questo metodo condiviso, invece di una nomina diretta, mira a evitare personalismi e a rafforzare il valore istituzionale della carica.

La proposta è arrivata in un momento delicato, dopo l’ennesima tragedia, e ha suscitato critiche politiche.

Angiola, consigliere comunale del movimento Cambia, ha accusato l’assessore De Santis di non aver fatto abbastanza per il Garante dei detenuti.

La critica ha puntato il dito sul mancato intervento concreto per migliorare le condizioni del carcere di Foggia, chiedendo maggiori investimenti per combattere il sovraffollamento e migliorare la vita dei detenuti e delle guardie penitenziarie.

Il consigliere ha ribadito le necessità urgenti, come l’ampliamento degli spazi nel carcere e il potenziamento del personale, oltre alla creazione del Garante, per garantire la piena tutela dei diritti dei detenuti e il rispetto della Costituzione.

De Santis ha respinto le accuse di “bugie” e “promesse non mantenute”, ribadendo l’impegno dell’amministrazione comunale nell’affrontare la situazione con azioni concrete e senza cedere alle strumentalizzazioni politiche.

“In questo momento di dolore e riflessione”, ha concluso, “è fondamentale concentrarsi sui problemi reali, senza essere trascinati in sterili polemiche”.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it