Francesco Totti arriva in Russia per il Premio RB International Award: incasserà la cifra record

MOSCA – Francesco Totti è atterrato a Mosca, dove parteciperà come ospite speciale al Premio RB International Award 2025.

Nonostante le polemiche sollevate nei giorni precedenti, l’ex capitano della Roma ha scelto di prendere parte all’evento, che si terrà l’8 aprile presso il Palazzo di Ginnastica Irina Viner.

Totti, uno dei volti più noti del calcio italiano, sarà l’ambasciatore più costoso nella storia della manifestazione, con un ingaggio che si aggira su una cifra a sei zeri, seppur non siano stati divulgati dettagli precisi.

A Mosca, l’ex campione del mondo è stato accolto dal CEO di Bookmaker Rating, Asker Thalidzhokov, e dal socio amministratore di ODDS, Aram Poghosyan.

La sua presenza ha suscitato un acceso dibattito in Italia, con Striscia la Notizia che aveva messo nel mirino Totti, arrivando a consegnargli un Tapiro d’Oro, che però il Pupone ha rifiutato senza rilasciare commenti.

In precedenza, Totti aveva dichiarato di essere disposto a rinunciare al viaggio in Russia qualora fosse intervenuto un “organo competente”, precisando: “Non sono un politico né un diplomatico, sono un uomo di sport che ne promuove i valori in giro per il mondo”.

Il Premio RB International Award, che celebra le migliori personalità del mondo delle scommesse e dello sport, è un evento di grande importanza in Russia, nato nel 2018.

Dopo un debutto di successo, il premio è diventato un appuntamento annuale, diventando uno dei più rilevanti nel settore.

Secondo Thalidzhokov, uno degli ostacoli principali nell’organizzare la partecipazione di Totti è stata la logistica del viaggio: “Il trasferimento a Mosca è stato complicato.

Non si tratta solo di coordinare i voli, ma anche di organizzare il viaggio per gli accompagnatori degli ospiti. Una logistica complessa e costosa”, ha spiegato il CEO.

Riguardo alla cifra versata per l’ingaggio di Totti, Thalidzhokov ha rivelato che l’invito è costato una cifra a sei zeri in euro, sottolineando che l’ex calciatore della Roma è senza dubbio l’ambasciatore più costoso nella storia del premio.

In un contesto delicato, dove le polemiche politiche non sono mai lontane, è stato deciso di ridurre le attività promozionali in Italia, per non mettere ulteriore pressione su Totti. In particolare, l’entourage dell’ex capitano della Roma ha richiesto l’annullamento degli eventi previsti nella capitale italiana.

Nonostante ciò, la pubblicità in Russia non è passata inosservata: alcune immagini di Totti sono apparse su giganteschi tabelloni pubblicitari per le strade di Mosca, accompagnate dalla scritta “L’imperatore sta andando alla terza Roma” e dalla data dell’evento.

Dopo giorni di incertezze, Totti ha scelto di partecipare al Premio RB International Award 2025, dimostrando che, nonostante le controversie, la sua presenza a Mosca è ormai certa.

