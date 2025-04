C’è grande preoccupazione tra i cittadini di Foggia per la persistente mancanza di illuminazione pubblica in diverse zone della città, un problema che persiste da oltre un mese senza che siano stati presi provvedimenti adeguati.

In particolare, nel quartiere Ferrovia, via Isonzo e la zona Est di via Montegrappa sono da settimane nel buio totale, ma la situazione è critica anche in strade principali come viale Fortore, viale Ofanto o via Gramsci (dove anni fa venne travolta e uccisa una ragazza), arterie di traffico intenso per le quali l’assenza di illuminazione rappresenta un pericolo costante sia per automobilisti che per pedoni.

I residenti denunciano non solo l’incuria ma anche le gravi conseguenze dirette di questa negligenza. Un cittadino ha contattato pubblicamente il gruppo Difendiamo il Quartiere Ferrovia di Foggia per segnalare:

“Ho avvisato ripetutamente il Comune e la società incaricata della manutenzione dell’illuminazione pubblica che via Isonzo è al buio da settimane, ma nessun intervento è stato effettuato. Intanto, in questo periodo, abbiamo subito due furti su auto e un cittadino extracomunitario è stato investito mentre viaggiava su un monopattino“. Eventi che dimostrano come la mancanza di luce non sia solo un disagio, ma un vero e proprio rischio per la sicurezza dei cittadini.

La situazione è ormai insostenibile: i cittadini chiedono al più presto risposte concrete e interventi urgenti per ripristinare l’illuminazione pubblica nelle strade di Foggia. È inaccettabile che una città di 150mila abitanti sia lasciata anche solo parzialmente nell’oscurità, mettendo a rischio la sicurezza e la tranquillità dei suoi abitanti. È giunto il momento che il Comune e le autorità competenti ascoltino i residenti e intervengano con urgenza per restituire sicurezza e dignità alla comunità foggiana.