Manfredonia, inaugurato un monumento per i Carabinieri Pastore e Ferraro: “Un segno di memoria e gratitudine”

MANFREDONIA (FOGGIA) – È stato inaugurato questa mattina, presso il Parco di Via Santa Restituta, il monumento dedicato ai Carabinieri Francesco Pastore e Francesco Ferraro, i due giovani militari caduti in servizio il 7 aprile 2024 a Campagna (SA), mentre svolgevano il proprio dovere al servizio della collettività.

La cerimonia ha visto la partecipazione delle autorità civili e militari, dei rappresentanti delle forze dell’ordine, di numerosi cittadini e, soprattutto, dei familiari delle vittime.

Un momento di forte intensità emotiva, in cui la città ha voluto manifestare la propria vicinanza e il proprio riconoscimento nei confronti dei due ventenni tragicamente scomparsi.

A prendere la parola è stato il sindaco Domenico La Marca, che ha sottolineato come il monumento non sia soltanto un’opera commemorativa, ma un messaggio potente di responsabilità e memoria collettiva:

“Abbiamo voluto questo monumento come segno vivo di ciò che non può e non deve essere dimenticato. In un tempo in cui il senso del dovere e del sacrificio sembrano smarriti, ricordare chi ha dato la vita per gli altri è un atto rivoluzionario”.