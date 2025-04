Il 7 aprile 2025 si è svolta la riunione della Giunta Comunale di Manfredonia, presieduta dal Sindaco Domenico La Marca, con la partecipazione degli assessori comunali e del Segretario, Giacomo Scalzulli.

L’ordine del giorno prevedeva la discussione e l’approvazione del Piano di Sviluppo per la riqualificazione dell’area dell’ex Mattatoio, un progetto che mira a trasformare questa zona dismessa in un distretto urbano multifunzionale, con importanti implicazioni sociali, culturali e occupazionali.

L’area dell’ex Mattatoio, di oltre 4.000 mq, si trova nel cuore del centro urbano di Manfredonia e ospita dieci edifici in disuso. Questi spazi sono stati oggetto di interesse da parte dell’Amministrazione Comunale, che ha avviato un progetto di riqualificazione urbana con l’obiettivo di dare nuova vita a questa parte della città. Il piano prevede la creazione di un distretto urbano multifunzionale, che sarà parzialmente destinato ad ospitare la sede della Protezione Civile e, in parte, come uno spazio destinato ad associazioni, imprese e cittadini, favorendo la creazione di una rete per lo sviluppo culturale, turistico, economico e sociale.

Il progetto di riqualificazione nasce in risposta al “Bando pubblico per la selezione di piani di sviluppo in aree dismesse o in disuso” promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito delle misure previste dalla legge 178 del 2020. L’obiettivo è selezionare piani di sviluppo che favoriscano la rigenerazione delle aree dismesse e non più utilizzate, puntando a un rilancio economico attraverso investimenti pubblici e privati.

Un aspetto rilevante del progetto è la collaborazione con la Regione Puglia. Con una delibera del 4 marzo 2025, la Giunta Regionale ha approvato un accordo di collaborazione con il Comune di Manfredonia per partecipare al bando pubblico. Questo accordo prevede la creazione di un polo logistico-operativo di protezione civile all’interno dei locali dell’ex Mattatoio. Il Comune di Manfredonia, in qualità di amministrazione capofila, è responsabile della redazione del Piano di Sviluppo, che dovrà essere condiviso con la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia.

Il piano di sviluppo prevede una serie di interventi per la riqualificazione dell’area e il recupero degli edifici dismessi. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica allegato alla proposta include una dettagliata relazione generale, una relazione tecnica e un piano di sostenibilità dell’opera. Inoltre, sono previsti il computo metrico estimativo, il quadro economico, il piano economico-finanziario e il cronoprogramma dei lavori.

Il progetto mira a realizzare due poli distinti all’interno del distretto urbano: un polo logistico-operativo di protezione civile, volto a garantire l’efficace gestione delle emergenze, e un polo culturale destinato a promuovere attività legate alla cultura, al turismo e all’occupazione. Il totale dell’investimento previsto ammonta a 7.850.000 euro, interamente finanziato tramite il bando pubblico.

La partecipazione al bando pubblico rappresenta un’opportunità fondamentale per il Comune di Manfredonia. Se ammesso al finanziamento, il progetto permetterà di riqualificare una delle aree più significative della città, contribuendo alla creazione di nuovi posti di lavoro e all’attrazione di investimenti. Il piano prevede che, una volta approvato, l’area dell’ex Mattatoio venga trasformata in un centro vitale per la comunità, un luogo dove cultura, protezione civile e sviluppo economico possano interagire in modo sinergico.

La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità il Piano di Sviluppo e il progetto di fattibilità. Il passo successivo sarà la presentazione della candidatura al bando pubblico per la selezione di piani di sviluppo in aree dismesse, con l’auspicio che il progetto venga finanziato. Una volta ottenuto il finanziamento, l’amministrazione procederà con l’aggiornamento del piano triennale delle opere pubbliche e darà il via agli adempimenti conseguenti per l’attuazione del progetto.

Inoltre, è stata disposta la pubblicazione dell’atto all’albo online dell’ente e la trasparenza dei dati e dei documenti relativi al progetto, in conformità con le disposizioni del D.Lgs. 33/2013. La delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile, stante la necessità di rispettare i tempi previsti dal bando.