Manfredonia Inaugura il Monumento in Memoria dei Carabinieri Pastore e Ferraro: "Morti Mentre Facevano il Loro Dovere" - PH MAIZZI

MANFREDONIA (FOGGIA) – Un anno dopo la tragedia che ha scosso la comunità di Manfredonia, oggi la città ha dedicato un monumento a Francesco Pastore e Francesco Ferraro, due giovani carabinieri morti in servizio in un terribile incidente stradale.

La cerimonia di inaugurazione dell’opera, voluta dall’Associazione Nazionale Carabinieri – sezione di Manfredonia “Gen. Castriotta” – e realizzata con la collaborazione dell’Arma dei Carabinieri, si è svolta questa mattina in Via Santa Restituta.

La morte dei due giovani militari, Francesco Pastore (25 anni) e Francesco Ferraro (27 anni), avvenuta in un incidente a Eboli (Salerno) il 7 aprile 2024, ha colpito profondamente la città di Manfredonia, e l’intera provincia di Foggia.

Francesco Pastore, in particolare, era figlio dell’appuntato scelto Matteo Pastore, in servizio da anni presso la stazione di San Giovanni Rotondo.

Il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Michele Miulli, ha sottolineato l’impatto emotivo di questa perdita, ricordando che “Francesco Pastore ha lasciato un ricordo davvero bello qui, nella comunità di Manfredonia”.

La cerimonia di oggi, ha aggiunto Miulli, rappresenta un tributo al sacrificio dei due carabinieri e di tutti i colleghi che ogni giorno svolgono il loro dovere con coraggio.

Francesco Pastore e Francesco Ferraro erano in servizio nella notte del 7 aprile 2024 quando, mentre pattugliavano la Strada Statale 91, vennero coinvolti in un incidente mortale. I due viaggiavano su una Fiat Bravo di servizio quando, intorno alle 3:00 del mattino, furono travolti da una Range Rover che procedeva a forte velocità in direzione opposta.

Alla guida del veicolo, una 31enne di Campagna, Nancy Liliano, che risultò positiva ai test per alcol e droga. L’impatto fu fatale per i due carabinieri, mentre un terzo collega, il maresciallo Paolo Volpe, riuscì a sopravvivere, ma riportò gravi ferite.

Il conducente del SUV fu arrestato poche ore dopo con l’accusa di omicidio stradale plurimo.

Gli accertamenti tecnici rivelarono che la Range Rover viaggiava a una velocità tra i 128 e i 133 km/h, ben oltre il limite consentito. Il processo per l’incidente è iniziato nel febbraio 2025 presso il Tribunale di Salerno.

La notizia della tragedia sconvolse il paese, suscitando un’ondata di dolore e indignazione. I funerali solenni, a cui parteciparono numerose autorità civili e militari, videro la presenza di centinaia di cittadini commossi.

Oggi, a un anno di distanza, l’Arma dei Carabinieri ha reso omaggio ai due giovani con una cerimonia commemorativa a Eboli, dove è stata deposta una corona d’alloro sul luogo dell’incidente.

Le comunità di Manfredonia e Montesano Salentino, così come tutte le caserme italiane, hanno ricordato il sacrificio dei due carabinieri con un minuto di silenzio.

Francesco Pastore e Francesco Ferraro sono oggi simbolo del silenzioso sacrificio quotidiano di tanti uomini e donne in divisa, che servono il Paese con coraggio, abnegazione e dedizione.

Il loro ricordo vive nel cuore delle comunità che li hanno cresciuti e nell’esempio che hanno lasciato.

