Monte Sant'Angelo. Mercoledì il parto della compagna, Aldo: "Vi prego, voglio lavorare"

Mercoledì 9 aprile Mascia partorirà il loro secondo figlio a Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Un momento che dovrebbe essere solo di gioia, ma che purtroppo per questa giovane coppia di Monte Sant’Angelo (Fg) si accompagna a grandi difficoltà. Aldo ha 25 anni, Mascia 22, e insieme hanno già vissuto prove dolorose che pochi alla loro età potrebbero immaginare. Hanno perso un bambino in passato, e ora si preparano con amore e speranza ad accogliere una nuova vita. Ma il presente è segnato da pesanti difficoltà economiche. Aldo non riesce a trovare lavoro, nonostante sia pronto a svolgere qualsiasi mansione pur di garantire un futuro dignitoso alla sua famiglia.

In più, la coppia vive in affitto in una casa già problematica, e questo mese rischiano seriamente di non riuscire a pagare il canone. Il pericolo di perdere anche quel tetto sopra la testa, proprio ora che arriva un nuovo bambino, è concreto e spaventoso. “Vogliamo solo un aiuto per partire, una volta che lavoriamo possiamo ripartire” raccontano Aldo e Mascia, con la forza di chi non chiede assistenzialismo, ma solo una possibilità. Aldo è pronto a tutto pur di lavorare, ad impegnarsi con determinazione per costruire un futuro sereno per la sua famiglia. Ma senza un piccolo aiuto iniziale, ogni sforzo rischia di essere vano. La comunità può davvero fare la differenza.

Chiunque abbia la possibilità di offrire un’opportunità lavorativa ad Aldo, o anche di dare un piccolo contributo per aiutarli a superare questo momento difficile, può cambiare la loro vita. Un gesto di solidarietà oggi può essere la chiave per dare a questa giovane famiglia e al piccolo in arrivo un domani migliore.

Chi desidera tendere una mano può contattare Aldo e Mascia direttamente al numero 379.1735659 o rivolgersi a chi sta cercando di mobilitare aiuti per loro.

Un appello a chi conosce Aldo e Mascia, a chi è vicino a loro: ora più che mai hanno bisogno di sentire il calore e la forza della comunità. Anche un piccolo gesto può fare una grande differenza. Insieme possiamo far sentire loro che non sono soli.