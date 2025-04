Pasqua amara per i fuorisede pugliesi: voli alle stelle e treni esauriti

FOGGIA – Tornare a casa in Puglia per le vacanze di Pasqua? Un’impresa da pochi eletti. Tra treni ormai al completo e voli che superano anche i 500 euro a tratta, per studenti e lavoratori fuorisede il rientro si trasforma in un vero salasso.

Treni esauriti e tariffe da capogiro

I giorni più critici per la partenza sono tra mercoledì 16 e sabato 19 aprile. I collegamenti ferroviari verso Bari e Lecce, dai principali hub del Nord e Centro Italia, sono quasi del tutto sold out.

Le poche soluzioni disponibili viaggiano su cifre proibitive: per un Frecciarossa da Milano a Bari si può arrivare a pagare oltre 240 euro.

Una disponibilità leggermente migliore si riscontra per la giornata di sabato, mentre chi opta per viaggiare direttamente la domenica di Pasqua, con arrivo in Puglia il lunedì dell’Angelo, può ancora trovare prezzi più accessibili.

Voli da record, anche con le low cost

Anche il trasporto aereo non fa sconti. Ita Airways tocca i 495 euro per un volo Milano-Brindisi nel pomeriggio di venerdì 18, mentre Ryanair e Easyjet – pur proponendo tariffe leggermente più contenute – restano abbondantemente sopra i 250 euro.

Da Roma i prezzi oscillano tra i 180 e i 399 euro, mentre da Torino si va dai 135 euro (pochi biglietti rimasti) fino ai 396 euro.

Le variazioni di prezzo, segnalano le piattaforme online, dipendono dalla disponibilità residua, dall’orario di partenza, dagli eventuali scali e dai servizi aggiuntivi. In particolare, le fasce orarie più comode registrano un’impennata dei costi, e in molti casi si spendono cifre simili – se non superiori – a quelle di voli intercontinentali.

“Last minute” impossibile: turismo penalizzato

Il caro-prezzi colpisce non solo chi torna a casa, ma anche chi vorrebbe visitare la Puglia durante le festività.

Il cosiddetto turismo “last minute” diventa praticamente impraticabile, con una penalizzazione ulteriore per un territorio già svantaggiato sul piano dei collegamenti.

La situazione riguarda entrambi gli aeroporti pugliesi, Bari e Brindisi, con poche differenze sul piano delle tariffe, sebbene il capoluogo offra una maggiore varietà di voli.

Le proteste: “Un diritto negato”

Cresce l’indignazione tra i viaggiatori, mentre dalla politica arrivano le prime reazioni. Il consigliere regionale Paolo Pagliaro (Fratelli d’Italia) denuncia “l’ennesimo negato diritto al rientro a casa” e punta il dito contro “l’immobilismo della Regione e di Aeroporti di Puglia”.

Una polemica che, puntuale, si riaccende a ogni festività.

Uno squilibrio strutturale

Il meccanismo di pricing dinamico – il “revenue management” – premia la domanda e penalizza le aree meno servite, come il Salento, dove le distanze e le carenze infrastrutturali amplificano gli effetti del caro-trasporti.

Una stortura che si traduce in disuguaglianza, e che evidenzia l’urgenza di politiche di mobilità più eque ed efficienti.

