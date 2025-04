“Perle d’opera” con il VerdiDuo: un concerto nel segno della musica e del ricordo

Prosegue a San Giovanni Rotondo la seconda edizione della rassegna eVenti d’Organo, con un appuntamento di grande suggestione: lunedì 7 aprile 2025, alle ore 19.30, presso la chiesa di Sant’Onofrio Anacoreta, si terrà il concerto “Perle d’opera”, interpretato dal VerdiDuo, formazione composta dall’organista Francesco Buccino e dal soprano Olga Pyatnitskikh. La manifestazione, fortemente voluta dal parroco Don Leo Abbascià e coordinata artisticamente dall’organista Giovanni Lecce, offrirà, con questo evento, anche un momento di omaggio alla memoria di Antonietta Pompilio, a un mese esatto dalla sua prematura scomparsa. Antonietta, oltre alla sua passione per il canto, si era distinta per il suo profondo impegno sociale, dedicandosi con generosità ai giovani e agli ammalati.

Il VerdiDuo nasce dall’idea di esplorare il repertorio operistico per soprano accompagnato all’organo, con l’obiettivo di riprodurre, attraverso le potenzialità timbriche dello strumento, le sonorità orchestrali delle partiture originali. A rendere unica questa formazione è inoltre il repertorio inedito, composto da Buccino stesso, su testi di diversi autori. Il programma del concerto prevede arie di grandi compositori come Offenbach, Rimsky-Korsakov, Dvořák, Mascagni, Verdi, Mozart, Massenet, Puccini, Bizet, Arditi, oltre a brani originali firmati dallo stesso Buccino.

Olga Pyatnitskikh, nata a Simferopoli (Crimea), si è diplomata con lode al Conservatorio di Mosca nel 2009 e ha completato il master in canto solistico nel 2012. Solista del Teatro Statale d’Opera di Rostov-sul-Don dal 2014, si è esibita in numerosi festival internazionali ed è vincitrice di importanti concorsi tra Ucraina, Italia e Sicilia. Dal 2018 vive a Oslo, dove continua la sua attività concertistica. Francesco Buccino, originario di Manfredonia, ha compiuto i suoi studi musicali presso i Conservatori di Bari, Foggia e Oslo, perfezionandosi con maestri di fama internazionale come Aldo Ciccolini, Gianna Valente e Luca Scandali. Dopo esperienze in Italia, Stati Uniti, Norvegia e Russia, oggi risiede stabilmente in Norvegia, dove svolge la sua attività di organista, pianista e compositore.

L’ingresso al concerto è libero, fino a esaurimento dei posti disponibili.

