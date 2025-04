Rafforzamento temporaneo della Polizia Locale: collaborazione tra Manfredonia e Foggia per il Carnevale 2025

Durante il Carnevale di Manfredonia 2025, l’Amministrazione comunale aveva disposto il rafforzamento temporaneo del presidio del territorio grazie al supporto operativo della Polizia Locale del Comune di Foggia. La decisione era stata formalizzata con la determinazione n. 414 del 10 marzo 2025, a firma del Dirigente del Settore Risorse Umane e Sviluppo Economico, Tommaso Gioieni.

L’iniziativa era nata in seguito all’approvazione da parte della Giunta comunale, con deliberazione n. 21 del 31 gennaio 2025, del progetto “Carnevale di Manfredonia 2025” e del relativo piano economico, proposto dall’Associazione Temporanea di Scopo “Quelli del Carnevale”.

Il progetto prevedeva un ricco programma di eventi che aveva coinvolto migliaia di persone tra figuranti, maestranze e pubblico, richiamando anche visitatori dai comuni limitrofi. L’obiettivo era quello di valorizzare il territorio dal punto di vista turistico, culturale, commerciale e artigianale. In considerazione dell’intensificarsi delle attività di controllo e gestione dell’ordine pubblico, l’organico della Polizia Locale di Manfredonia non era risultato sufficiente a fronteggiare da solo le esigenze straordinarie.

Per questo motivo, l’Amministrazione aveva richiesto ufficialmente il supporto del Comune di Foggia. Con nota del 18 febbraio 2025, prot. n. 8744, era stata formulata la richiesta alla Sindaca di Foggia per la disponibilità di sei agenti da impiegare nei giorni 23 febbraio, 2 e 8 marzo, per sei ore giornaliere. La risposta era arrivata puntuale il 21 febbraio, tramite nota protocollata n. 9527, nella quale il Comando della Polizia Locale di Foggia confermava la disponibilità di 4-6 unità.

L’accordo aveva previsto che gli agenti, pur operando funzionalmente sotto la direzione dell’autorità locale di Manfredonia, mantenessero la propria dipendenza organica dal Comune di Foggia, sia ai fini previdenziali che assicurativi. I costi sostenuti dal Comune di Foggia per il trattamento economico, gli oneri fiscali e previdenziali sarebbero stati interamente rimborsati dal Comune di Manfredonia, per una somma complessiva di 3.000 euro impegnata sul capitolo 242 del PEG provvisorio 2025.

Il provvedimento era stato assunto nel rispetto della normativa vigente in materia, tra cui la Legge Regionale n. 37 del 2011 e la Legge Quadro n. 65 del 1986 sull’ordinamento della Polizia Municipale. Inoltre, era stato dato atto che tale collaborazione non avrebbe determinato modifiche nella posizione giuridica dei dipendenti coinvolti e che essa rientrava nell’ambito di politiche di sicurezza urbana condivise tra enti locali.

L’atto era stato trasmesso sia al Comando della Polizia Locale di Manfredonia, con l’obbligo di comunicare il personale impiegato e gli orari di servizio, sia al Comando della Polizia Locale di Foggia. Infine, il provvedimento era stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line e reso accessibile nel rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa (D.Lgs. 33/2013).

La collaborazione intercomunale aveva così rappresentato un esempio virtuoso di gestione condivisa delle risorse per far fronte a eventi straordinari di grande impatto sociale e turistico, contribuendo alla riuscita di una delle manifestazioni più attese e partecipate del territorio pugliese.