San Giovanni Rotondo, la crisi è conclamata: Barbano perde pezzi, in tre all’opposizione

A San Giovanni Rotondo si consuma l’ennesima crisi politica. A soli nove mesi dalle elezioni comunali che avevano visto trionfare Filippo Barbano – grazie soprattutto all’appoggio massiccio del centrodestra al ballottaggio contro Michele Crisetti – la maggioranza implode: tre consiglieri della civica “In…Formazione” passano ufficialmente all’opposizione. Il quadro che si delinea è quello di una crisi irreversibile: la coalizione eterogenea che sosteneva Barbano (una composita alleanza che andava dai 5 Stelle a ex Forza Italia fino a Rifondazione Comunista) si è dimostrata, nel tempo, fragile e incoerente, incapace di trovare una sintesi politica efficace. Divergenze interne, ingenuità, personalismi e, da ultimo, un grave episodio di violenza avvenuto durante una riunione di maggioranza, hanno accelerato un crollo che era già nell’aria.

Con il passaggio di “In…Formazione” all’opposizione, i numeri in consiglio comunale si ribaltano: la maggioranza si riduce a sette membri, mentre l’opposizione sale a nove. Una situazione che rende impossibile l’approvazione di provvedimenti in prima convocazione (dove occorrono almeno nove voti favorevoli), costringendo il sindaco ad affidarsi alle seconde convocazioni per tentare di mantenere in piedi l’attività amministrativa. In un estremo tentativo di evitare le dimissioni e il ritorno alle urne, Barbano ha avviato contatti con tre consiglieri di centrodestra (Floriana Natale, Mimmo Longo e Mimmo Gemma), esplorando la possibilità di formare una nuova maggioranza. Si parla di offerte politiche sul tavolo – tra cui la presidenza del consiglio comunale e un assessorato – ma al momento il centrodestra ha preso tempo, riservandosi una decisione. La situazione resta fluida e tutto ruota intorno a un elemento chiave: l’anno giubilare, occasione storica per San Giovanni Rotondo, che rischia di essere compromesso da una paralisi politica. Il richiamo al senso di responsabilità potrebbe dunque pesare sulle scelte future.

Tra i protagonisti della crisi, il consigliere Mimmo Longo ha espresso in una nota ufficiale il suo pensiero: “La crisi richiede interventi decisi per ristabilire l’ordine amministrativo. Le dimissioni del sindaco potrebbero essere un atto necessario per restituire fiducia ai cittadini. Inoltre, nessuno deve utilizzare il mio nome per scopi politici: parlo solo a mio nome e rappresento solo gli interessi della comunità”. A conferma della gravità della situazione, l’ultima seduta consiliare, prevista per il 3 aprile, è andata deserta per mancanza del numero legale. La nuova convocazione è fissata per lunedì 7 aprile, ma le incognite restano tutte aperte. La crisi politica appare ormai senza sbocchi. Il sindaco, pur avendo riconosciuto il fallimento della sua coalizione, non ha ancora rassegnato formalmente le dimissioni, tentando invece di rimettere insieme i pezzi con operazioni di “salvataggio” politico. Un atteggiamento che, agli occhi di molti, suona come l’ennesima distorsione di una “nuova politica” che tanto nuova non è.

Nella città di san Pio, si rinverdisce così il vecchio appellativo di “città che brucia i sindaci”. E mentre si gioca una partita tutta politica, la comunità resta in attesa di risposte concrete, in un momento storico che avrebbe invece richiesto stabilità, serietà e capacità di governo. Gli sviluppi, già nelle prossime ore, potrebbero essere decisivi.

