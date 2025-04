San severo: Settimana Santa 2025, il manifesto unico degli eventi

Anche quest’anno, la Città di San Severo si prepara a vivere con intensa partecipazione i riti della Settimana Santa, uno dei momenti più sentiti della tradizione religiosa cittadina, che trova il suo apice nel Tradizionale Incontro del Venerdì Santo mattina, alle ore 6:00 in piazza Castello, tra i simulacri della Vergine Addolorata e di Gesù Flagellato alla Colonna. Un gesto carico di pathos e spiritualità che da oltre un secolo commuove fedeli e visitatori, nel silenzio e nella luce tenue dell’alba, accompagnato dalle preghiere, dai canti e dal suono solenne della banda cittadina.

La Settimana Santa sanseverese si distingue per la ricchezza delle celebrazioni liturgiche, dei momenti di meditazione musicale e delle tradizionali processioni penitenziali che percorrono le vie del centro storico, trasformando la città in un tempio di fede popolare, arte e identità condivisa. A rendere possibile tutto questo è l’impegno sinergico delle confraternite cittadine: l’Arciconfraternita dell’Orazione e Morte e l’Arciconfraternita Maria SS.ma del Rosario, entrambe rientranti nel territorio della Parrocchia di San Severino Abate, la Confraternita del SS.mo Sacramento, della Parrocchia Cattedrale di Santa Maria Assunta, e l’Arciconfraternita Maria SS.ma del Soccorso, della Parrocchia di San Nicola – Santuario della Madonna del Soccorso.

Per la prima volta, le quattro confraternite hanno deciso di unificare le proprie iniziative in un manifesto comune, strumento utile per orientare fedeli e turisti nei diversi appuntamenti della Settimana Santa, un segno concreto di comunione ecclesiale e collaborazione tra le realtà confraternali, ma anche una risposta alla crescente attenzione del pubblico esterno, attratto dal valore devozionale e culturale delle celebrazioni sanseveresi.

SETTIMANA SANTA SANSEVERESE 2025

12 APRILE – SABATO

Ore 20.00 – Chiesa della Ss.ma Trinità – Celebrazione Eucaristica animata dal coro “Jubilate Deo”.

13 APRILE – DOMENICA DELLE PALME

Ore 11.00 – Cattedrale – Solenne Celebrazione Eucaristica, animata dalla Confraternita del Ss.ma Sacramento.

Ore 12:00 – Chiesa di S. Maria della Pietà – Celebrazione Eucaristica.

Ore 20:30 – Chiesa della Ss.ma Trinità – “IMPLETA SUNT QUAE CONCINIT” – Concerto-Meditazione a cura del coro “Laudate Dominum”.

15 APRILE – MARTEDÌ SANTO

Ore 19:00 – Chiesa di S. Maria della Pietà – Via Matris e canto dello Stabat Mater.

Ore 20:00 – Chiesa di S. Lucia – “LE PAROLE DELLA MADRE” – Concerto-Meditazione a cura del coro “Laudate Dominum”.

16 APRILE – MERCOLEDÌ SANTO

Ore 19:30 – Chiesa di S. Maria della Pietà – “MUSICHE DELLA PASSIONE – Concerto dell’Orchestra di Fiati “Città di San Severo” diretta dal M° Antonello Ciccone, letture e meditazioni a cura di don Vincenzo Borrino.

17 APRILE – GIOVEDÌ SANTO

Ore 17:30 – Chiesa di S. Maria della Pietà – Apertura della chiesa fino alle ore 22:30 per visita devozionale dei Fedeli alla B.V. Addolorata.

Ore 18:00 – Cattedrale – Santa Messa in Coena Domini, animata dalla Confraternita del Ss.mo Sacramento.

Ore 19:30 – Chiesa di S. Lucia – Apertura della chiesa per momenti di devozione personale al Cristo Morte e alla B.V. Addolorata.

Ore 23:30 – Chiesa della Ss.ma Trinità – Inizio della veglia di preghiera notturna a Gesù Flagellato.

18 APRILE – VENERDÌ SANTO

Ore 4:00 – Chiesa della Ss.ma Trinità – Processione penitenziale con il simulacro di Gesù Flagellato verso la Parrocchia della Libera, accompagna dall’Orchestra di Fiati “Banda Rossa” diretta dal M° Francesco Buono.

Ore 5:00 – Chiesa di S. Maria della Pietà – Processione penitenziale della venerabile Arciconfraternita “Orazione e Morte di N.S.G.C.” dalla sede del Pio Sodalizio alla chiesa di S. Maria della Pietà. A seguire, canto dello Stabat Mater.

Ore 5:15 circa – Santuario della B.V. del Soccorso – Processione della Croce verso piazza Castello.

Ore 5:30 – Chiesa di S. Maria della Pietà – Solenne Processione con il simulacro della B.V. Addolorata verso piazza Castello, accompagnata dall’Orchestra di Fiati “Città di San Severo” diretta dal M° Antonello Ciccone.

Ore 5:45 – Chiesa della Libera – Processione del simulacro di Gesù Flagellato verso piazza Castello.

Ore 6:00 – piazza Castello – TRADIZIONALE INCONTRO

con i simulacri di Gesù Flagellato e della B.V. Addolorata, con breve momento di preghiera presieduta da S.E. Rev.ma Mons. Giuseppe Mengoli. Al termine, la Processione riprenderà verso le rispettive chiese.

Ore 15:30 – Cattedrale – Liturgia della Passione e Adorazione della Santa Croce, animate dalla Confraternita del Ss.mo Sacramento.

Ore 18:00 – Chiesa di S. Maria della Pietà – Coroncina dei Sette Dolori della B.V. Addolorata.

Ore 18:15 – Chiesa di S. Lucia – Recita del Miserere (Salmo 51).

Ore 18:30 – Chiesa di S. Maria della Pietà – Pio esercizio della Via Crucis. A seguire, canto dello Stabat Mater e Tradizionale Bacio alla Desolata.

Ore 18:30 – Chiesa di S. Lucia – Processione penitenziale con i simulacri del Cristo Morto e della B.V. Addolorata, con la Via Crucis cittadina animata da S.E. Rev.ma Mons. Giuseppe Mengoli, dai Sacerdoti della Vicaria Centrale e dalla Confraternita del Ss.mo Sacramento. La Processione sarà accompagnata dall’Orchestra di Fiati “Banda Rossa” diretta dal M° Francesco Buono. Al rientro, dopo la Sacra Deposizione, si terrà il consueto “Pianto di Maria”.

20 APRILE – PASQUA DI RESURREZIONE

Ore 11:00 – Cattedrale – Solenne Celebrazione Eucaristica, animata dalla Confraternita del Ss.mo Sacramento.

Ore 12:00 – Chiesa di S. Maria della Pietà – Celebrazione Eucaristica.