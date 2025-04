Virginia Giuffre dimessa dall'ospedale: aveva detto di avere solo "quattro giorni di vita"

Virginia Giuffre è stata dimessa dall’ospedale una settimana dopo aver raccontato sul suo profilo Instagram che le rimanevano solo “quattro giorni di vita” in seguito a un “drammatico incidente stradale”. La 41enne, che aveva denunciato per abusi sessuali il finanziere americano Jeffrey Epstein (morto suicida in carcere) e che aveva accusato il principe Andrea di aver abusato di lei quando lei era ancora minorenne, si trovava in cura al Sir Charles Gairdner Hospital di Perth, in Australia. Virginia Giuffre era stata ricoverata alle 3 del mattino di martedì 2 aprile, aveva raccontato di essere stata vittima qualche giorno prima di un grave incidente stradale e che, in seguito a un non meglio specificato problema ai reni, i medici le avevano lasciato solo quattro giorni di vita. Ora la donna ha lasciato l’ospedale uscendo da una porta sul retro, per evitare la folla di giornalisti che l’attendeva davanti all’uscita principale. Secondo quanto riporta il Daily Mail, Virginia Giuffre è stata scortata dal personale di sicurezza dell’ospedale e da un parente.

La donna aveva raccontato di essere “entrata in insufficienza renale. Mi hanno dato quattro giorni di vita e mi hanno trasferita in un ospedale specializzato in urologia”. Il giorno prima essere dimessa dall’ospedale, il magazine americano People aveva raccolto nuove dichiarazioni della donna. Nell’intervista, Virginia Giuffre aveva cambiato versione sui lividi che ha mostrato su Instagram, lasciando intendere che non erano dovuti all’incidente stradale, ma a “problemi con l’ex marito”, dalla quale si è separata a inizio anno. Inoltre, aveva specificato che i medici le avevano lasciato “quattro giorni di vita. Ma solo se in quel lasso di tempo non mi avessero curato”.

In difesa di Virginia Giuffre arrivano ora le parole del fratello Sky Roberts: “Sia chiaro che mia sorella non ha mai dichiarato che la causa di tutte le sue ferite fossero dovute all’incidente dell’autobus. Nessuno ha mai detto che i suoi problemi al fegato e l’insufficienza renale fossero dovuti a quello”. Anche perché era stata la stessa controparte a ridimensionare la gravità dell’incidente: l’autista dello scuolabus che aveva urtato la vettura su cui viaggiava da passeggero Virginia Giuffre aveva raccontato nei dettagli la dinamica dello scontro, confermati anche dalla polizia australiana. Virginia Giuffre ha affermato di essere stata vittima di abusi sessuali da parte del principe Andrea, quando aveva appena 17 anni.

Per questo, pur senza ammettere in alcun modo la propria responsabilità, il figlio della regina Elisabetta ha raggiunto con la donna un accordo extragiudiziale nel febbraio 2022. La cifra concordata non è mai stata rivelata, ma chiusa la vicenda la donna ha potuto trasferirsi in Australia, in una proprietà da quasi 2 milioni di dollari, con una fattoria e 40 acri di terreno. Uscita dall’ospedale, sicuramente tornerà a vivere in questa proprietà, che i tabloid hanno già definito una “gabbia dorata”.

