Bonus Giovani under 35: confusione e proteste per l’esclusione delle assunzioni prima del 31 gennaio

Il Bonus Giovani under 35, promosso dal Governo come misura per favorire l’occupazione stabile tra i più giovani, si è trasformato in una fonte di confusione e malcontento per molte imprese. Il decreto attuativo, pubblicato il 27 febbraio 2025, ha infatti introdotto una limitazione inaspettata: l’esclusione dal beneficio di tutte le assunzioni effettuate prima del 31 gennaio, data in cui è arrivata l’autorizzazione della Commissione Europea. Un cambiamento che ha colto imprese e professionisti del settore completamente di sorpresa.

L’intento della misura era chiaro fin dall’inizio: incentivare le assunzioni a tempo indeterminato di giovani con meno di 35 anni che non abbiano mai avuto un contratto stabile. Alle aziende che aderiscono all’iniziativa viene riconosciuto un esonero totale dai contributi previdenziali per due anni, con un tetto mensile di 500 euro per ogni lavoratore assunto, che può salire a 650 euro nel caso di contratti stipulati nelle regioni del Sud. Tuttavia, la concreta applicazione del bonus è ora messa in discussione dalle modifiche introdotte dal decreto, che ha ristretto il periodo valido per usufruire dell’incentivo.

Un pasticcio normativo che penalizza chi ha assunto in anticipo

La decisione di escludere le assunzioni precedenti al 31 gennaio — cioè prima del via libera ufficiale da parte di Bruxelles — ha scatenato le proteste del Movimento 5 Stelle e di molte realtà imprenditoriali. A sollevare il caso in Parlamento è stato il deputato Davide Aiello (M5S), che ha definito la situazione un vero e proprio “pasticcio”. Aiello ha presentato un’interrogazione alla ministra del Lavoro, Marina Calderone, chiedendo chiarimenti e soluzioni immediate per rimediare a quella che considera una grave ingiustizia.

Il punto più critico riguarda la contraddizione tra il decreto attuativo e quanto previsto dal cosiddetto “decreto Coesione”, che stabiliva un arco temporale agevolato molto più ampio: dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025. Molte imprese, fidandosi di quella previsione, avevano già effettuato assunzioni nel periodo tra settembre 2024 e gennaio 2025, convinte di poter accedere al bonus. Ora, invece, rischiano di restare escluse a causa di una modifica normativa successiva e imprevista.

Sparisce il decreto online: errore tecnico o ripensamento in corso?

A complicare ulteriormente il quadro, la versione del decreto attuativo inizialmente pubblicata sul sito del Dipartimento per il Programma di Governo non risulta più disponibile. Il documento, che doveva chiarire i dettagli applicativi dell’incentivo, è scomparso dal web: cliccando sul link ufficiale si accede oggi a un messaggio di errore. Questo ha alimentato speculazioni e dubbi tra imprese, consulenti del lavoro e associazioni di categoria. Si tratta solo di un problema tecnico? O è in corso una revisione del testo a seguito delle numerose proteste ricevute?

Nel frattempo, resta l’incertezza. Il decreto, per entrare pienamente in vigore, deve ancora passare l’esame degli organi di controllo competenti. L’auspicio di molti è che in questa fase si proceda a una revisione che possa correggere l’incongruenza normativa e includere retroattivamente anche le assunzioni avvenute tra settembre e gennaio.

Un’occasione a metà per il mercato del lavoro giovanile

Con uno stanziamento previsto di oltre 1,4 miliardi di euro nell’ambito del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, il Bonus Giovani rappresenta una delle misure più ambiziose per sostenere l’occupazione stabile tra gli under 35. Tuttavia, se non verrà risolta l’attuale impasse normativa, molte imprese che hanno investito in nuove risorse in buona fede potrebbero vedere vanificati i loro sforzi.

In un contesto occupazionale ancora difficile per i giovani — come dimostrano i recenti dati che segnalano una crescita generale dell’occupazione, ma non per gli under 35 — il rischio è che l’incentivo, invece di stimolare nuove assunzioni, finisca per penalizzare chi aveva già fatto una scelta coraggiosa. A pochi mesi dall’annuncio del provvedimento, ciò che doveva essere uno strumento di rilancio si sta rivelando fonte di incertezza e sfiducia.

Il mondo produttivo attende ora risposte chiare dal Ministero del Lavoro. La speranza è che il governo intervenga in tempo per rimettere ordine e dare coerenza a un intervento che, almeno sulla carta, avrebbe potuto rappresentare un’importante leva di crescita per il mercato del lavoro giovanile in Italia.

