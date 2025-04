Cerignola, concreto e determinato: vince in trasferta e resta in piena corsa promozione ph Audace cerignola

Nella corsa alla promozione diretta in Serie B, nel girone C di Serie C, tutto resta invariato: comandano gli irpini, con due lunghezze di vantaggio sugli ofantini. A tre giornate dalla fine della stagione regolare, la lotta al vertice rimane apertissima, seppur con il Cerignola costretto a inseguire. La squadra di Giuseppe Raffaele ha fatto il suo dovere, tornando a vincere anche in trasferta dopo il pari di Picerno e il ko di Crotone. Sul campo della Cavese, reduce da sette risultati utili consecutivi (15 punti raccolti su 21 disponibili), il Cerignola ha dato una bella dimostrazione di forza imponendosi per 2-0: sblocca D’Andrea nel primo tempo, raddoppia Capomaggio nella ripresa. Un successo importante, arrivato nonostante le pesanti assenze di Salvemini e Bianchini (squalificati) e di Martinelli (infortunato).

Nonostante il ritardo dalla vetta, gli ultimi 270 minuti di campionato lasciano ancora margini per sognare. Il Cerignola dovrà provare a centrare il massimo dei punti e sperare in un passo falso dell’Avellino. Il prossimo impegno vede gli ofantini ospitare un Benevento in grave difficoltà, senza vittorie da ben dodici partite. Il match si disputerà domenica prossima al “Monterisi” con fischio d’inizio alle ore 19:30, in contemporanea con Avellino-Monopoli. Mister Raffaele potrà contare sui rientri di Salvemini e Bianchini, ma dovrà fare a meno degli squalificati Coccia e Visentin. Ancora difficile, al momento, il recupero del capitano Martinelli.

La volata finale è lanciata: il Cerignola non vuole smettere di crederci.

Lo riporta telesveva.it