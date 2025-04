CERIGNOLA (FOGGIA) – Un giro d’affari milionario costruito su false fatture e immatricolazioni fittizie. È quanto ha portato alla luce una vasta operazione della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Foggia, che ha scoperchiato una presunta frode fiscale da oltre 15 milioni di euro con epicentro a Cerignola e ramificazioni in diverse regioni italiane.

Nel mirino degli investigatori è finita una rete di concessionarie, tra cui numerose attive nelle province di Bari e Barletta-Andria-Trani, ritenute tra i principali snodi del traffico illecito.

Le auto coinvolte? Oltre 300 vetture di fascia alta, tra cui Ferrari, Lamborghini, Porsche, ma anche Audi, BMW e Mercedes, vendute in Italia a prezzi decisamente inferiori al mercato ufficiale.

Il meccanismo, ricostruito dagli inquirenti, si basava su due principali strategie di elusione fiscale: la prima prevedeva l’emissione di fatture false utilizzando il regime del margine, che consente l’esenzione dell’IVA; la seconda, ancora più sofisticata, consisteva nel far risultare le vetture come provenienti dalla Repubblica di San Marino, attraverso una società in realtà inesistente, per poi presentare documentazione fittizia alle Motorizzazioni Civili.

Al centro dell’indagine figura una società con sede a Cerignola, definita dagli inquirenti “missing trader”, ovvero un’entità creata appositamente per emettere fatture e assumere su di sé il debito IVA, sottraendosi poi al pagamento delle imposte.

L’operazione ha portato alla denuncia di 33 persone, tra cui 22 legali rappresentanti di concessionarie, e al sequestro preventivo di beni per diversi milioni di euro: immobili, auto, conti correnti e quote societarie. I reati contestati vanno dall’evasione fiscale al falso in atti pubblici.

“Un’azione che rientra nel più ampio piano di contrasto alle frodi fiscali – sottolineano le Fiamme Gialle – con l’obiettivo di tutelare le imprese oneste e garantire un mercato equo e trasparente.”