ROMA – Francesco Schettino, l’ex comandante della Costa Concordia, ha ufficialmente rinunciato alla richiesta di accesso al regime di semilibertà.

A renderlo noto è la nuova legale che lo assiste, l’avvocata Francesca Carnicelli, subentrata alla precedente difensora Paola Astarita, che aveva presentato l’istanza.

Schettino, 63 anni, sta scontando una condanna a 16 anni di reclusione nel carcere romano di Rebibbia, dove è detenuto dal 13 maggio 2017 per omicidio colposo plurimo, lesioni colpose, naufragio colposo e abbandono della nave.

La condanna è legata al tragico naufragio della Costa Concordia, avvenuto il 13 gennaio 2012 al largo dell’Isola del Giglio, in cui persero la vita 32 persone.

Secondo quanto riferito dalla legale, la rinuncia alla semilibertà è stata dettata da ostacoli legati alla proposta lavorativa che avrebbe dovuto sostenere la richiesta. “Abbiamo ritirato l’istanza perché non ci sono al momento le condizioni necessarie – ha dichiarato l’avvocata Carnicelli –.

Il tribunale di Sorveglianza di Roma ha preso atto della decisione e ha archiviato il procedimento. Se in futuro si creeranno i presupposti, valuteremo se ripresentare la domanda.”

L’udienza originariamente prevista per il 4 marzo era slittata a causa del cambio del giudice relatore. Dopo quella data, Schettino ha deciso anche di sostituire la propria difesa.

Nonostante la rinuncia, Schettino ha maturato i requisiti per accedere a misure alternative e attualmente usufruisce già di permessi premio e di un impiego all’interno dell’istituto penitenziario. La semilibertà, se concessa, gli avrebbe permesso di lasciare il carcere durante il giorno per svolgere un’attività lavorativa esterna.

La tragedia della Costa Concordia resta una delle pagine più dolorose della cronaca marittima italiana.

La nave da crociera colpì uno scoglio dopo una manovra di “inchino” voluta dallo stesso comandante, causando l’affondamento dell’imbarcazione.

Le indagini e i processi che ne seguirono evidenziarono gravi responsabilità nella gestione dell’emergenza, oltre all’abbandono anticipato della nave da parte di Schettino.

La sentenza di condanna è stata emessa in primo grado nel 2015, confermata in appello e resa definitiva in Cassazione il 12 maggio 2017. Costa Crociere, parte civile nel processo, ha patteggiato una sanzione da un milione di euro.

Secondo la procura, non ci sono altri indagati per il naufragio.

Lo riporta fanpage.it