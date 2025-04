MANFREDONIA (FOGGIA) – È di un morto e due feriti gravi il bilancio di un violento incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi lungo la strada provinciale 45, in provincia di Foggia.

Due le auto coinvolte – una Fiat Punto e una Fiat Panda – che si sono scontrate frontalmente per cause ancora in fase di accertamento.

A perdere la vita un uomo di 42 anni, originario di Foggia, passeggero della Fiat Punto condotta da un 46enne.

L’altra vettura, la Panda, era guidata da un terzo automobilista, rimasto anch’egli ferito.

Entrambi i conducenti sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

Le loro condizioni sono gravi, ma al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli clinici.

L’impatto è stato particolarmente violento: le due auto sono rimaste distrutte, ridotte a un groviglio di lamiere.

I primi a prestare soccorso sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che hanno immediatamente allertato il 118.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e le ambulanze, oltre ai vigili del fuoco, che hanno operato per estrarre i feriti dagli abitacoli.

Grande cordoglio nella comunità foggiana, dove la vittima era conosciuta.

Familiari e amici si sono recati presso il nosocomio per seguire da vicino l’evolversi della situazione dei feriti.

Il tragico episodio ha scosso profondamente la zona.

La strada provinciale 45 è rimasta chiusa per diverse ore per consentire i rilievi tecnici e la rimozione dei mezzi.

Gli inquirenti stanno ora cercando di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto: tra le ipotesi al vaglio, anche l’eventuale eccesso di velocità o un malore improvviso.

Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia competente, che potrebbero nei prossimi giorni raccogliere testimonianze utili per chiarire la vicenda.

