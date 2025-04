A Torremaggiore, nel suggestivo contesto del Frantoio Principe PAVIRO, si è svolto il Tavolo Tematico Ambiente e Agricoltura, un’importante iniziativa organizzata dal Partito Democratico della Capitanata in vista delle prossime elezioni regionali.

L’evento ha visto la partecipazione di amministratori locali, rappresentanti delle principali associazioni di categoria e operatori del settore agricolo, tutti uniti con l’intento di delineare una visione condivisa per la Puglia del 2030. Un’occasione di confronto e dialogo fondamentale per l’elaborazione di politiche agricole e ambientali concrete e sostenibili per il futuro della regione.

A dare il via ai lavori sono stati Lucia Di Cesare e Pierpaolo D’Arienzo, i quali hanno sottolineato l’importanza della partecipazione democratica nel processo di costruzione delle politiche pubbliche. Un concetto ribadito anche nel discorso di apertura da Enzo Quaranta, Assessore del Comune di Torremaggiore, che insieme al Sindaco Emilio Di Pumpo ha posto l’accento su temi cruciali quali la sicurezza e la tutela ambientale.

Il tema della sicurezza è stato centrale nell’intervento di Quaranta, che ha evidenziato l’importanza di una gestione integrata delle risorse agricole e ambientali per garantire la protezione dei territori da rischi e abusi. In questo contesto, il protocollo Demetra, firmato con la Confederazione Italiana Agricoltori (CIA), rappresenta un passo significativo. Grazie a questo accordo, la Regione Puglia ha stanziato ben 2 milioni di euro per la bonifica dei terreni agricoli inquinati da sversamenti illeciti. Si tratta di un progetto che ha visto la collaborazione tra più comuni della provincia di Foggia e che sta contribuendo a rendere il territorio più sicuro e salubre.

Quaranta ha poi illustrato le iniziative adottate dal Comune di Torremaggiore per sostenere il comparto agricolo. Tra queste, una serie di misure fiscali che prevedono la riduzione dell’IMU sui terreni agricoli e sgravi sulla tassa sui rifiuti (TARI) per le aziende agricole che assumeranno lavoratori appartenenti alle categorie protette. Queste azioni, come ha sottolineato Quaranta, rappresentano un impegno concreto del Comune nel sostenere l’agricoltura come motore di sviluppo, non solo economico, ma anche sociale e culturale.

L’agricoltura, infatti, è vista come un motore integrato di sviluppo che può e deve essere strettamente legata a settori come il turismo rurale, la tutela del paesaggio e la sicurezza. Quaranta ha richiamato la necessità di continuare a investire sulla sicurezza nelle campagne, anche attraverso il protocollo attivato durante la recente raccolta delle olive, che ha visto la collaborazione tra la Polizia Locale e le Guardie Campestri. Un’iniziativa che Quaranta intende estendere coinvolgendo anche le Guardie Ambientali, con l’obiettivo di potenziare il controllo e la protezione delle aree rurali.

Altro tema cruciale sollevato da Quaranta è la salvaguardia dei luoghi identitari e storici del territorio, come Castel Fiorentino. L’assessore ha espresso la sua preoccupazione per gli interventi invasivi che potrebbero minacciare la bellezza e la peculiarità di questi luoghi, citando, come esempio negativo, l’eolico selvaggio, che rischia di compromettere l’armonia paesaggistica di queste aree. La proposta di Quaranta è chiara: bisogna tutelare e valorizzare i luoghi storici e identitari, evitando interventi che possano danneggiarne il valore culturale e ambientale.

Nel corso del suo intervento, Quaranta ha poi posto l’accento su un’altra grande questione per il futuro della Puglia: quella dell’acqua. In una regione che soffre da tempo di gravi problemi legati alla gestione delle risorse idriche, è apparso urgente e necessario avviare un piano infrastrutturale regionale che migliori l’efficienza degli impianti esistenti, riduca le dispersioni e valuti nuovi collegamenti strategici con gli invasi del Molise. In merito all’uso dei dissalatori, Quaranta ha espresso uno scetticismo di fondo, ma ha sottolineato che ogni proposta concreta in merito deve essere attentamente valutata, seppur con cautela.

A rendere ancora più interessante il dibattito è stato l’intervento dell’onorevole Colomba Mongiello, che ha portato la sua esperienza e visione sul settore agricolo e ambientale, oltre che gli interventi di numerosi rappresentanti delle organizzazioni di categoria, come la CISL, la CIA, Coldiretti, l’Associazione La Peranzana, il Distretto del Cibo e l’OP Daunia Rurale. Tutti hanno dato il loro contributo, portando idee e suggerimenti su come migliorare il settore agricolo e come affrontare le sfide ambientali della Puglia.

Il confronto si è concluso con la promessa di lavorare insieme per costruire un manifesto condiviso per il futuro della Capitanata e della Puglia. Un manifesto che includerà le proposte emerse durante l’incontro e che sarà il punto di partenza per il rafforzamento delle politiche agricole e ambientali nella regione, con l’obiettivo di rendere la Puglia una regione all’avanguardia in termini di sostenibilità, sicurezza e sviluppo integrato.

Per Enzo Quaranta, la giornata di Torremaggiore rappresenta solo un primo passo verso la costruzione di una Puglia più green, più sicura e più prospera. Un progetto che richiede il contributo di tutti, dalle istituzioni alle associazioni, fino agli operatori del settore. Solo con una visione condivisa, infatti, sarà possibile costruire una Puglia del 2030 che sia capace di rispondere alle sfide ambientali e agricole del futuro, in un’ottica di sostenibilità, equità e innovazione.

L’appuntamento per il futuro è quindi fissato, con la speranza che le idee emerse in questa giornata diventino presto realtà, per il bene della nostra terra e delle generazioni future.