Foggia: furto dell'insegna storica al Bar 2000, la comunità reagisce con forza

Un gesto che ha scosso la città. Nella notte tra il 4 e il 5 aprile, intorno alle 5:11, un atto vandalico ha colpito uno dei luoghi storici di Foggia: il Bar 2000, attività che da quasi un secolo rappresenta un punto di riferimento per i cittadini. Qualcuno ha staccato e rubato l’insegna che da anni ornava l’ingresso del bar, simbolo della tradizione e della vitalità della città. Un episodio che ha lasciato la comunità senza parole, ma che non ha spezzato lo spirito di chi da sempre anima il locale. “Non ne conosciamo il motivo, ma il gesto parla da sé”, dichiarano i titolari del bar. “Un atto senza senso, che lascia solo tristezza. Ci dispiace, ci ferisce, ma non ci sorprende più. Resistiamo da anni nel cuore della città, in una piazza che amiamo e che, purtroppo, sembra essere stata abbandonata. Crediamo ancora in questa città, ma non possiamo farcela da soli.” La denuncia esprime non solo il dispiacere per il furto, ma anche un grido di aiuto per la cura e la valorizzazione di Piazza De Sanctis, il cuore pulsante della zona, che ormai appare trascurato da chi ha la responsabilità di tutelarlo.

Il Bar 2000 non è solo un esercizio commerciale, ma un luogo di ritrovo, un “punto di riferimento” che ha accompagnato intere generazioni. Da anni è più di un semplice bar: è uno spazio che offre sorrisi, accoglienza e un pezzo di storia per chi lo frequenta. “Continueremo a esserci, a servire caffè, sorrisi e presenza. Magari con delle insegne nuove, ma con la stessa voglia di restare”, affermano i gestori, determinati a non cedere di fronte a un atto che ha ferito non solo loro, ma l’intera comunità. Il gesto, secondo i titolari, colpisce l’identità stessa di un’impresa che è parte integrante del tessuto sociale della città. “L’insegna è l’identità di un’impresa. Un gesto senza senso, che colpisce un luogo che da anni è molto più di un semplice bar: è un punto di ritrovo, una presenza costante, una famiglia per tanti”, commenta lo staff, ribadendo l’importanza del bar per il quartiere e per la città nel suo complesso.

In una città che spesso sembra dimenticare le proprie radici, il Bar 2000 lancia un appello all’amministrazione comunale affinché si prenda cura di Piazza De Sanctis, uno degli spazi più belli e simbolici di Foggia. L’auspicio è che la comunità, che tanto ama questo luogo, possa vedere un cambiamento concreto nella valorizzazione e tutela della piazza. L’invito è chiaro: “Piazza De Sanctis merita rispetto, perché è casa.” Nonostante l’amarezza, il Bar 2000 non intende arrendersi. Con la stessa forza e passione che ha sempre contraddistinto il loro servizio, lo staff è pronto a ripartire, mantenendo viva la tradizione del locale e il suo ruolo di punto di riferimento nella città.

Lo riporta foggiatoday.it