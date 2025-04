Foggia, terra che resiste: la risposta civile alla sfida delle mafie

La provincia di Foggia vive da anni sotto l’ombra lunga della criminalità organizzata. Ma oggi, a parlare, è una società civile che non si arrende, che denuncia, che agisce. Perché c’è un’altra Foggia, fatta di coraggio, impegno e voglia di riscatto.

Dopo le recenti dichiarazioni del Dott. Giuseppe Laronga, procuratore aggiunto presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, rilasciate al Corriere del Mezzogiorno, si è diffuso tra molti cittadini un sentimento di preoccupazione, misto a sfiducia. Le sue parole, dure e reali, hanno riacceso i riflettori su una verità che in molti hanno ignorato per troppo tempo: la mafia foggiana esiste, è radicata, ha fatto il salto di qualità, ed è tutt’altro che un fenomeno marginale.

Ma in risposta a questa denuncia, forte e doverosa, si leva anche una voce diversa: quella della società civile, delle scuole, delle associazioni, delle cooperative, delle parrocchie e di tutti quei cittadini e cittadine che, ogni giorno, scelgono di non voltarsi dall’altra parte. Non si tratta di un semplice ottimismo di maniera, ma della constatazione concreta di un movimento dal basso che non solo esiste, ma cresce.

Già alla fine degli anni ’90, in tempi in cui persino pronunciare la parola “mafia” in riferimento alla Capitanata era un tabù, alcuni gruppi di attivisti e cittadini avevano iniziato a denunciare una presenza che, silenziosamente, si faceva largo nel tessuto economico e sociale. Oggi quelle denunce trovano conferma nelle inchieste delle procure e nel lavoro quotidiano delle forze dell’ordine, che hanno inferto colpi importanti ai clan e reso visibili i meccanismi della criminalità organizzata foggiana.

Quella che oggi si combatte non è solo una mafia violenta, ma un sistema in grado di infiltrarsi nell’economia legale, condizionare appalti, soffocare la concorrenza, manipolare il consenso. Una mafia “imprenditoriale” che si muove con intelligenza, sfruttando la debolezza delle istituzioni e la sfiducia dei cittadini.

Tuttavia, c’è un rischio altrettanto grave: quello della generalizzazione. Parlare di un’intera provincia come se fosse solo terra di mafia, corruzione e assenza di valori, significa fare il gioco della rassegnazione. E la rassegnazione, si sa, è il primo alleato delle mafie.

Invece, c’è un’altra storia da raccontare. Quella delle decine di presidi di Libera nati in tutta la provincia, dell’entusiasmo dei giovani che affollano le scuole per conoscere e capire, delle associazioni che ogni giorno costruiscono percorsi di legalità nei quartieri più difficili, delle cooperative che restituiscono dignità alle terre confiscate, dei parroci che tengono aperte le porte anche quando fuori c’è solo buio.

È una lotta silenziosa, a volte invisibile, spesso lontana dai riflettori. Ma è reale. E alimenta una speranza concreta. Una speranza fatta di volti, mani, scelte quotidiane. Una speranza che chiede tempo, costanza, e soprattutto sostegno. Perché il cambiamento culturale, quello vero, richiede anni di semina, soprattutto in un contesto segnato da decenni di abbandono da parte delle istituzioni centrali.

Non si può combattere la mafia senza una politica di investimenti seria, continua, mirata. Ma non si può neanche vincere se si lascia sola la parte sana della società. Serve un’alleanza forte tra Stato e cittadini, tra istituzioni e territori, che parta dal riconoscimento delle energie positive già presenti.

Oggi più che mai, è necessario evitare che la narrazione dominante sia solo quella del degrado. Raccontare la complessità, senza negare nulla ma neanche rinunciare a vedere ciò che funziona, è un atto di giustizia. Un dovere. Perché Foggia non è solo cronaca nera: è anche futuro, resistenza, comunità.

E allora sì, serve il coraggio di avere più coraggio. Il coraggio di credere che cambiare è possibile. Il coraggio di non arrendersi. Il coraggio di dire, insieme: questa terra merita di più. E noi non ci volteremo dall’altra parte. (nota stampa).