Foggia, prima offerta sul tavolo di Canonico: un gruppo imprenditoriale pronto a rilevare il club

FOGGIA – Un club in bilico tra il rischio play-out e un possibile ribaltone societario. È questo il momento critico che sta vivendo il Foggia Calcio, travolto da una stagione disastrosa e da prestazioni che hanno compromesso la corsa verso la salvezza.

Mentre la squadra lotta in campo per evitare l’incubo della retrocessione, dietro le quinte si muovono le prime pedine per un cambio di proprietà.

Secondo indiscrezioni, sul tavolo del presidente Nicola Canonico sarebbe già arrivata una proposta concreta d’acquisto.

A presentarla sarebbe stato un gruppo misto, formato da imprenditori locali e figure esterne al tessuto economico del territorio, fortemente interessato a rilevare l’intero pacchetto azionario.

Canonico, del resto, aveva chiarito la sua posizione nell’ultima uscita pubblica: «Ho smesso di mettere soldi nel Foggia.

Chi vuole il club si faccia avanti. Altrimenti potrei decidere di non iscriverlo al prossimo campionato».

Una dichiarazione che ha scatenato allarme tra tifosi e addetti ai lavori, soprattutto in vista della scadenza federale del 16 aprile, fondamentale per la sopravvivenza del club.

Nel frattempo, i primi segnali di precarietà iniziano a farsi sentire: le formazioni giovanili sono state costrette ad abbandonare l’ex campo Figc, mentre nella sede di via Gioberti regna l’incertezza più totale.

Il Foggia ha urgente bisogno di una svolta, societaria e tecnica, per non compromettere definitivamente il proprio futuro. La speranza dei tifosi è che questa offerta rappresenti il primo passo verso un nuovo corso.

Lo riporta telesveva.it