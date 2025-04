Street control in città

La Polizia Locale del Comune di Foggia informa che nei prossimi giorni sarà eseguito il servizio di “Street Control” elettronico in città, al fine di rilevare le violazioni al Codice della Strada; in particolare per quello che riguarda il contrasto alle soste irregolari e ai parcheggi in doppia fila.

Giovedì 10 aprile le strade interessate dallo “Street Control” saranno: l’area pedonale tra via Duomo e via Arpi, Viale XXIV maggio, Via della Repubblica, Corso Roma, corso Giannone, Via Matteotti e Viale Manfredi nel turno 15,00 – 21,00

Venerdì 11 aprile, invece, Corso Garibaldi, Corso Roma, Corso Giannone, Via della Repubblica a partire dall’intersezione con via Arpi nel turno 8,00-14,00