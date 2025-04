In Puglia passi avanti verso il Numero 116117: cure non urgenti a portata di chiamata ph foggiatoday.it

La Regione Puglia accelera sull’attivazione del Numero Europeo Armonizzato (NEA) 116117, il servizio pensato per garantire ai cittadini un accesso rapido e continuo alle cure mediche non urgenti e ai servizi sanitari territoriali a bassa intensità. La Giunta regionale, attraverso un’apposita delibera, ha approvato il progetto esecutivo che porterà alla piena operatività del numero su scala regionale entro il 30 settembre 2025. Il NEA 116117 non si limita a sostituire i numeri locali del servizio di continuità assistenziale, ma si propone come vero punto di raccordo con i sistemi di emergenza-urgenza, offrendo assistenza 24 ore su 24, sette giorni su sette. Sarà un canale fondamentale per indirizzare le richieste a bassa priorità verso i setting più appropriati, riducendo l’afflusso improprio ai Pronto Soccorso e migliorando così l’efficienza dell’intero sistema sanitario regionale.

Gli utenti potranno dialogare con operatori qualificati sanitari o laici formati che forniranno assistenza diretta o trasferiranno la chiamata al servizio competente, sia sanitario che sociosanitario. Per la gestione del servizio, la Regione ha individuato tre centrali operative che avranno copertura territoriale estesa:

la ASL di Bari per l’area metropolitana,

la ASL di Foggia per l’area “Puglia Nord”,

la ASL di Lecce per l’“Area del Salento”.

I direttori generali delle tre ASL dovranno indicare entro 15 giorni le sedi operative e, entro 30 giorni, presentare un cronoprogramma dettagliato per arrivare all’attivazione del servizio nei tempi stabiliti. Ogni centrale operativa sarà dotata di un Responsabile e di un Coordinatore del Personale, oltre a tre figure professionali di riferimento: operatori tecnici laici, infermieri e medici. In base alle esigenze, potranno essere integrati anche psicologi, assistenti sociali e personale amministrativo. Un’attenzione particolare sarà riservata alla formazione degli operatori. I corsi, tenuti da formatori esperti come già avviene per il 118, permetteranno di acquisire competenze specifiche nella valutazione dei bisogni, nella conoscenza della rete dei servizi territoriali, nelle tecniche di telecomunicazione e negli aspetti normativi legati all’Accordo Stato-Regioni del 24 novembre 2016. Il Numero 116117 rappresenta un passo importante per la sanità pugliese: uno strumento per avvicinare i cittadini ai servizi sanitari, garantendo risposte tempestive e appropriate senza intasare i circuiti dell’emergenza.

Lo riporta foggiatoday.it