La Consigliera Rinaldi interviene in difesa degli animali: “Disponibile a collaborare con i volontari, anche quando gli organi competenti non intervengono”

“Ringraziamo la testata giornalistica StatoQuotidiano.it per aver riportato l’annuncio. Tuttavia, al momento dell’arrivo sul posto, non era presente alcuna autorità o soccorso. Chi ha realizzato il video dell’accaduto avrebbe potuto anche intervenire direttamente per prestare aiuto all’animale in difficoltà”.

La consigliera comunale di Manfredonia, Liliana Rinaldi, si è espressa pubblicamente dichiarando la propria disponibilità a collaborare attivamente con i volontari impegnati nella tutela e nel soccorso degli animali. Il suo impegno, afferma, non si limita ai soli momenti in cui le autorità preposte agiscono, ma si estende anche a quei casi in cui gli organi competenti, per varie ragioni, non intervengono tempestivamente.

“È importante – ha detto la consigliera – non lasciare soli gli animali feriti. Quando è possibile, ognuno di noi può e deve fare la propria parte. Anche un piccolo gesto può fare la differenza tra la vita e la morte di un essere vivente.”

Un messaggio chiaro che invita alla responsabilità collettiva e alla collaborazione tra cittadini, istituzioni e volontariato per garantire la tutela degli animali in ogni circostanza.