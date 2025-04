Manfredonia: mense scolastiche ferme e verde pubblico nel degrado. La denuncia di Forza Italia

MANFREDONIA (FOGGIA) – Servizio mensa ancora inattivo e verde pubblico in condizioni critiche. A lanciare l’allarme sono i consiglieri comunali di Forza Italia, che denunciano ritardi nella ristorazione scolastica e un generale stato di abbandono degli spazi verdi cittadini.

Nonostante l’appalto per la refezione destinata alle scuole dell’infanzia sia stato assegnato lo scorso ottobre per un importo pari a 1.037.983,18 euro, i pasti non risultano ancora preparati dal concessionario designato dal Comune.

La struttura indicata per la preparazione – il centro cottura di via Palatella – resta di fatto inutilizzata, senza che siano note le motivazioni ufficiali di tale ritardo.

Parallelamente, le condizioni del verde pubblico continuano a peggiorare.

“L’erba è ormai alta fino alla vita – segnalano i consiglieri – e non si riscontrano interventi né nella villa comunale né nel secondo piano di zona”.

Una situazione che, stando a quanto riferito, sarà oggetto di un dossier dettagliato da parte del gruppo consiliare.

Domenica mattina, inoltre, alcune fotografie scattate nella pineta di Siponto hanno evidenziato una potatura degli alberi ritenuta “approssimativa”, con rami rimasti pericolosamente pendenti.

“In queste condizioni – concludono i consiglieri – parlare di vocazione turistica per Manfredonia è un insulto all’intelligenza dei cittadini, che ogni giorno vivono sulla propria pelle i disagi di una città trascurata”.