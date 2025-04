Maria Lea e il suo amore per le fracchie: la tradizione che si tramanda con il fuoco

SAN MARCO IN LAMIS (FOGGIA) – C’è chi torna al proprio paese natio per la classica scampagnata di Pasqua, e chi, come Maria Lea Pettolino, fa ritorno ogni anno per un appuntamento ben più speciale: la tradizionale processione delle fracchie di San Marco in Lamis, che trasforma il Venerdì Santo in una notte di fuoco e passione.

E non si tratta solo di essere spettatrice, ma di prendere in mano una delle enormi torce infuocate, pesanti cinque tonnellate.

Un amore che nasce da bambina

Maria Lea, 41 anni, romana d’adozione ma sanmarchese nel cuore, ha deciso nel 2016 che non voleva più rimanere solo a guardare. “Volevo essere tra quelli che tirano le fiaccole, sentire il calore delle fiamme sulla pelle, partecipare attivamente alla tradizione che mi ha sempre emozionato”, racconta.

Da piccola, come tutti i bambini di San Marco, restava incantata a guardare quelle colonne di fuoco avanzare lentamente per le strade del paese, una scena che da sempre l’ha affascinata. Oggi, pur vivendo nella capitale, non manca mai all’appuntamento con le fracchie.

Un impegno che cresce: tra passato e presente

Maria Lea fa parte oggi del direttivo dell’Associazione Le Fracchie, e ogni anno è tra i tanti volontari che trainano la “fracchia degli emigrati”, una delle torce più emblematiche della festa, che porta il nome evocativo di “Sammarchesi nel mondo”.

Immaginate un tronco cavo lungo come due automobili e largo come una porta. Riempitelo di legna e resina, accendetelo, e poi provate a spingerlo per le strade del paese. Il peso?

Circa 50 quintali. Ma la fatica, racconta Maria Lea, non si sente, perché l’impegno è collettivo. “È un momento di condivisione, di comunità”, dice con entusiasmo.

Donne e tradizione: un cambiamento che arde nel fuoco

La tradizione delle fracchie è sempre stata legata principalmente agli uomini, ma negli ultimi anni le donne sono sempre più protagoniste. Se c’è chi ancora storce il naso, la maggior parte della comunità accoglie con entusiasmo la loro partecipazione.

E Maria Lea lo sa bene: “La cosa più bella è vedere i bambini che guardano le fracchie con lo stesso stupore che avevo io da piccola. È così che la tradizione si tramanda: non con le parole, ma con l’emozione.”

Il Venerdì Santo più emozionante: un fuoco che chiama a casa

Quest’anno la processione si terrà il 18 aprile, e per Maria Lea l’emozione è sempre la stessa. “Ogni volta è come la prima. La trepidazione, la fatica, la gioia: tutto si mescola in un’unica sensazione indescrivibile”, racconta.

Il fuoco delle fracchie non è solo un elemento simbolico; è come se le chiamasse, come se le ricordasse da dove vengono, quel legame profondo con la propria terra e la propria tradizione.

In un mondo che cambia velocemente, per Maria Lea e per tanti altri sanmarchesi, le fracchie sono un’ancora di salvezza.

“Ci ricordano chi siamo, da dove veniamo. E quando tiriamo quella fracchia, sentiamo di far parte di qualcosa di più grande di noi”, conclude.

Chissà quanti bambini, quest’anno, guarderanno Maria Lea trainare la sua fracchia e sogneranno di fare lo stesso un giorno.

Perché è così che le tradizioni sopravvivono: una generazione dopo l’altra, un sogno dopo l’altro, custodendo il fuoco che lega passato, presente e futuro.

