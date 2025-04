MATTINATA (FOGGIA) – Anas ha risposto all’onorevole Giandiego Gatta, che aveva sollecitato chiarimenti riguardo alla chiusura al traffico della galleria “Palombari”, lungo la S.S. 688 “Variante di Mattinata”, a causa dei lavori di efficientamento energetico.

In una comunicazione ufficiale, l’ente ha spiegato che la decisione di eseguire i lavori esclusivamente di giorno è stata presa per garantire la sicurezza degli utenti durante le ore serali e notturne, periodo in cui si potrebbero verificare situazioni più pericolose per il traffico.

La galleria, infatti, resterà chiusa al traffico dalle 7:00 alle 17:30, dal lunedì al sabato, fino al 31 maggio 2025, per un intervento di adeguamento dell’impianto di illuminazione.

Dopo questa data, i lavori si sospenderanno, ma la chiusura della galleria riprenderà a metà settembre, con una durata di circa due settimane, per concludere le attività residue.

Nel dettaglio, Anas ha avviato un programma di riqualificazione delle gallerie del territorio foggiano, tra cui l’adeguamento dell’impianto di illuminazione della galleria “Palombari”.

L’intervento era stato previsto inizialmente con una chiusura H24, ma successivamente, grazie all’accordo con le autorità locali, la chiusura al traffico è stata rimodulata, con lavori programmati dalle 7:30 alle 21:00 dal lunedì al venerdì, escludendo i fine settimana.

Anas ha spiegato che questa organizzazione risponde alla necessità di garantire percorsi alternativi più sicuri durante le ore diurne.

In estate, la galleria verrà riaperta al traffico, per poi essere chiusa nuovamente a settembre per il completamento finale dell’intervento.

Il programma complessivo di lavori, al netto delle interruzioni estive, avrà una durata di circa cinque mesi.

Lo riporta garganotv.com