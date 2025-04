Presunta maxi frode fiscale da 15 milioni di euro sull’importazione di auto di lusso: 13 sequestri e 33 indagati

FOGGIA – Una presunta frode fiscale da oltre 15 milioni di euro, legata all’importazione e commercializzazione di auto di lusso provenienti dall’estero, è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Cerignola. L’operazione, condotta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Foggia, ha portato all’emissione di 13 misure cautelari reali e al sequestro preventivo di beni, anche per equivalente, nei confronti degli amministratori di concessionarie automobilistiche dislocate in varie regioni italiane. Le indagini sono partite da un controllo fiscale su una società con sede a Cerignola, ritenuta il fulcro dell’intero sistema fraudolento.

L’attività investigativa, condotta anche tramite la collaborazione con organi collaterali esteri, ha consentito di analizzare la documentazione relativa all’importazione e alla vendita di oltre 300 vetture di alta gamma, tra cui Ferrari, Lamborghini, Porsche, Audi, BMW e Mercedes.

Secondo quanto emerso, il meccanismo di frode si basava sull’uso di fatture per operazioni inesistenti, firme falsificate e documentazione contraffatta per l’immatricolazione dei veicoli. Tali pratiche avrebbero permesso agli organizzatori della truffa di evadere l’IVA per oltre 4,5 milioni di euro, vendendo le vetture a prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato.

La società cerignolana, definita “missing trader”, avrebbe avuto un ruolo centrale: intestataria fittizia delle fatture d’acquisto dai Paesi europei, emetteva a sua volta fatture verso concessionarie italiane compiacenti (gli “interponenti”), spostando così il debito IVA a proprio carico, senza però provvedere al versamento dell’imposta.

Due gli schemi principali utilizzati per eludere il fisco: il primo prevedeva la falsificazione delle fatture d’origine, con l’aggiunta della dicitura “regime del margine”, prevista dal decreto legge 41/1995 e applicabile solo in specifici casi, che esonera dal pagamento dell’IVA; il secondo schema coinvolgeva la presentazione alle Motorizzazioni Civili di documenti falsi attestanti la provenienza dei veicoli dalla Repubblica di San Marino, a nome di una società sanmarinese risultata inesistente, al fine di dimostrare il fittizio assolvimento degli obblighi fiscali.

L’apparato fraudolento, strutturato e articolato a livello nazionale, coinvolge concessionarie con sedi a Bari, Barletta, Ascoli Piceno, Ancona, Napoli, Salerno, Rimini, Fermo e Teramo. Complessivamente, sono 33 le persone denunciate all’autorità giudiziaria, tra cui 22 rappresentanti legali di concessionarie, accusati a vario titolo di reati tributari e falso in atti pubblici.

I sequestri, disposti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia su richiesta della Procura, hanno riguardato immobili, conti correnti, autovetture e quote societarie, riconducibili agli indagati.

Il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla normativa, nonostante il quadro indiziario, gli indagati devono essere considerati non colpevoli fino a eventuale sentenza definitiva.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di contrasto alle frodi fiscali messo in atto dalla Guardia di Finanza di Foggia, con l’obiettivo di tutelare i contribuenti onesti e le imprese che operano nel rispetto delle regole.