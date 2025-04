Raoul Bova a Termoli: una giornata dedicata all’ambiente e alla tutela del mare

Un incontro inaspettato ma estremamente significativo per il mondo della sostenibilità e della tutela ambientale. Il popolarissimo attore Raoul Bova ha fatto visita a Termoli, ospite di Guidotti Ships e Innovation Sea, partecipando attivamente a una serie di operazioni volte alla salvaguardia del nostro mare. La sua presenza, unita alla passione che da sempre dimostra per le cause sociali e ambientali, ha arricchito l’iniziativa che promuove l’economia circolare, il riciclo della plastica e l’utilizzo della blockchain per il tracciamento dei rifiuti marini. Durante la giornata, Bova, accompagnato dal suo staff, ha preso parte a un’escursione marina sulla MN Francesco Guidotti, un’imbarcazione antinquinamento progettata per operazioni in altura, e successivamente ha partecipato alla pulizia delle acque costiere a bordo dell’eco-boat Dolphin. La zona di mare scelta per le operazioni di recupero rifiuti è quella nelle vicinanze del famoso trabucco, una delle aree più suggestive della città, con il castello svevo che fa da sfondo.

Nel corso delle attività, Raoul Bova non si è limitato ad osservare, ma si è direttamente impegnato nelle operazioni pratiche, collaborando con il pilota del ROV (robot sottomarino) per individuare e rimuovere i rifiuti sottomarini. Il gesto del celebre attore non è passato inosservato, dimostrando un coinvolgimento sincero e profondo verso le tematiche ambientali. «Mi auguro che iniziative come queste si moltiplichino, si diffondano in tutta Italia e raggiungano ogni angolo del pianeta», ha dichiarato Bova, sottolineando l’importanza di ogni singola azione in favore del mare. L’incontro ha visto la partecipazione anche di giovani del Circolo Vela Termoli e dell’IISS Majorana, che hanno collaborato con l’equipaggio nell’ambito della sorveglianza e delle operazioni di tutela ambientale. Il supporto della tecnologia, come il drone per la ricognizione aerea, ha reso ancora più efficiente la ricerca dei rifiuti e il coordinamento delle operazioni in acqua.

Al termine delle attività, tutti i partecipanti si sono ritrovati sulla MN Zenit per un breve ristoro e un debriefing. L’evento ha visto anche i commenti entusiastici dei protagonisti dell’iniziativa. La Dott.ssa Alessandra Di Ricco, responsabile comunicazione di Innovation Sea, ha espresso grande apprezzamento per la sensibilità e l’umiltà di Bova, sottolineando come l’attore, oltre a essere una figura di fama mondiale, sia anche una persona di grande sensibilità e umanità. Anche Domenico Guidotti, CEO di Guidotti Ships, ha avuto parole di elogio per l’attore: «Raoul ha dimostrato una sensibilità rara verso le tematiche ambientali. È stato un onore conoscerlo e condividere con lui la nostra passione per l’ambiente e per lo sport». La giornata, definita “particolare” anche dal Responsabile Tecnico di Innovation Sea, Ing. Roberto Mascilongo, è stata un’ulteriore spinta per tutti i presenti a continuare con impegno e passione le operazioni di salvaguardia del mare: «Ciò che facciamo è fondamentale. Come diciamo nel nostro motto, “c’è un mare da fare”».

Raoul Bova, visibilmente emozionato e coinvolto, ha concluso con una riflessione sull’importanza di continuare a prendersi cura dell’ambiente: «Credo che ogni azione, anche la più piccola, possa diventare un seme capace di generare un cambiamento. Amare il mare significa prendersene cura, ogni giorno. Il mare non ha confini e da lì nasce tutto: la vita, la speranza, il futuro.» Il suo intervento ha avuto un impatto significativo, non solo sulle persone presenti, ma anche sul pubblico che segue con attenzione le sue iniziative sociali e ambientali. La giornata a Termoli ha dimostrato che l’impegno per l’ambiente può essere condiviso da tutti, anche dalle figure più influenti della società, portando avanti un messaggio di speranza e di azione concreta per la salvaguardia del nostro pianeta.