La II Edizione della rassegna musicale “Note di Mare” si prepara ad accogliere uno degli artisti più amati della scena italiana. Sabato 26 luglio, alle ore 21:30, sul palco dell’Arenile del Porto di Peschici salirà Rocco Hunt con il suo nuovo spettacolo “Ragazzo di Giù Tour 2025”. Il rapper e cantautore partenopeo, autentico punto di riferimento della musica urban italiana, vanta una carriera costellata di successi: oltre 40 dischi di platino conquistati tra Italia, Spagna e Francia — dove ha ottenuto anche un ambitissimo disco di diamante —, più di 2,5 miliardi di stream complessivi e 3 milioni di ascoltatori mensili sulle piattaforme digitali.

Autore e interprete capace di spaziare tra generi e linguaggi, Rocco Hunt ha firmato numerose hit multiplatino per sé e per altri grandi artisti, e vanta collaborazioni di prestigio nel panorama musicale internazionale. Nel corso di oltre dieci anni di carriera ha intrecciato anche un forte legame con il cinema, partecipando sia come attore che come autore di colonne sonore. Il suo percorso artistico include cinque album all’attivo e tre partecipazioni al Festival di Sanremo, con la vittoria nella sezione “Nuove Proposte” nel 2014. Tra i riconoscimenti ricevuti figurano il Premio Emanuele Luzzati e il Premio Assomusica. Con il suo stile unico da “poeta urbano”, Rocco Hunt racconta le storie e le speranze delle periferie italiane, riuscendo allo stesso tempo a far ballare e cantare pubblici di tutte le età grazie a hit che sono diventate veri e propri inni generazionali.

I biglietti per l’evento saranno disponibili online a partire dalle ore 14:00 di mercoledì 9 aprile e nei punti vendita autorizzati dalle ore 11:00 di lunedì 14 aprile.

Una serata imperdibile sotto le stelle di Peschici, nel cuore del Gargano, all’insegna della grande musica e delle emozioni.