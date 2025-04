Manfredonia – Una scena da film apocalittico quella che si è presentata agli occhi delle autorità questa mattina nella zona industriale della città: quintali di rifiuti abbandonati illegalmente, tra cui anche pericolose eco balle, hanno trasformato un’area produttiva in una discarica a cielo aperto. Un attacco diretto all’ambiente e alla salute pubblica, un gesto criminale che non può e non deve passare inosservato.

A lanciare l’allarme è stata Mariarita Valentino, Assessora all’Ambiente del Comune di Manfredonia, che si è recata tempestivamente sul luogo dell’orrore insieme ai tecnici comunali, alla Polizia Locale e ai Carabinieri Forestali. L’area, ora posta sotto controllo, è al centro di un’indagine serrata per risalire agli autori di quello che viene già definito come uno degli episodi più gravi di sversamento illecito mai registrati in zona.

“Non tollereremo in alcun modo questo scempio. È un gesto vile e inaccettabile, una ferita profonda al nostro territorio,” ha dichiarato con fermezza l’Assessora.

Le istituzioni promettono tolleranza zero. Si procederà non solo con l’identificazione e la punizione esemplare dei responsabili, ma anche con un immediato piano di bonifica ambientale per restituire dignità al sito compromesso. L’appello accorato di Valentino si rivolge anche ai cittadini: “Chi sa, parli. Aiutateci a difendere il nostro futuro.”

Il Comune di Manfredonia si schiera in prima linea nella battaglia contro il degrado ambientale e l’illegalità. “L’ambiente è un bene comune, e non sarà lasciato in pasto all’incuria e all’avidità di pochi irresponsabili.”

Un’inchiesta è in corso. Ma una cosa è certa: Manfredonia non resterà a guardare.