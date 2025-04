Tragedia sulla Strada Provinciale 45, che collega San Giovanni Rotondo a Manfredonia, dove un violentissimo scontro tra 2 automobili ha provocato un morto e due feriti.

L’incidente è avvenuto stamani, quando, per cause ancora da accertare, i veicoli si sono scontrati lungo un rettilineo. Il luogo del sinistro è la Sp45bis presso le Matine (San Giovanni Rotondo) – Manfredonia, bivio per Foggia.

Le squadre dei vigili del fuoco, insieme ai sanitari del 118, sono intervenute prontamente sul luogo del sinistro. Purtroppo, uno degli occupanti di una delle vetture – una donna – è deceduta sul colpo, mentre gli altri due feriti sono stati trasportati in ospedale con ferite gravi ma non in pericolo di vita.

Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, mentre il traffico sulla SP45 è stato temporaneamente deviato per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

La notizia ha sconvolto la comunità locale, che si stringe attorno alle famiglie coinvolte.