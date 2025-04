Targa System, l’interrogazione del consigliere Marasco: “Perché Manfredonia resta indietro?”

Manfredonia – 7 aprile 2025. Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio Comunale di Manfredonia, il consigliere comunale Giuseppe Marasco, capogruppo e vicepresidente della Commissione Urbanistica, Ambiente e Territorio, ha sollevato un tema che tocca da vicino la sicurezza urbana e la gestione della legalità nel territorio: l’assenza del sistema di videosorveglianza Targa System. Attraverso un’interrogazione con richiesta di risposta orale, Marasco ha rivolto all’Amministrazione una domanda tanto semplice quanto urgente: perché, a oggi, il Comune di Manfredonia non si è ancora dotato del sistema Targa System, mentre altri centri della provincia — tra cui Zapponeta, Cerignola, Candela e Monte Sant’Angelo — hanno già provveduto alla sua installazione e attivazione?

Il sistema Targa System, ha spiegato Marasco nel suo intervento, rappresenta un efficace strumento tecnologico al servizio della sicurezza urbana. Le telecamere sono in grado di leggere automaticamente le targhe dei veicoli in transito, rilevando in tempo reale numerose informazioni cruciali: dalla copertura assicurativa alla regolarità della revisione, fino all’individuazione di veicoli rubati, sotto sequestro, intestati a prestanome o inseriti nelle black list delle forze dell’ordine. Un sistema, dunque, che si presenta come un valido supporto per le attività investigative e per il contrasto alla microcriminalità. “Il Targa System — ha evidenziato Marasco — consente anche di rilevare la direzione di marcia dei veicoli, utile per rintracciare pirati della strada e autori di incidenti che si danno alla fuga. Non si tratta di semplice sorveglianza passiva, ma di una tecnologia attiva, capace di offrire dati in tempo reale e contribuire a garantire maggiore sicurezza ai cittadini”.

L’interrogazione tocca anche il tema dell’efficienza economica. Secondo quanto sottolineato dal consigliere, diversi Comuni che hanno implementato il Targa System hanno riscontrato benefici anche sotto il profilo finanziario, grazie alla possibilità di contrastare in maniera più efficace l’evasione assicurativa e alla conseguente entrata derivante da sanzioni. “È legittimo chiedersi — ha aggiunto Marasco — perché Manfredonia continui a rinunciare a un sistema che, oltre a rendere le nostre strade più sicure, può contribuire anche al risanamento del bilancio comunale”.

Nel dettaglio, tra i principali vantaggi del sistema sono stati elencati:

la prevenzione di episodi criminosi, fungendo da deterrente;

il supporto nella repressione dei reati, grazie alla tracciabilità dei veicoli;

la sorveglianza attiva di aree a rischio o in occasione di eventi pubblici rilevanti;

il rafforzamento della percezione di sicurezza da parte della cittadinanza.

Il consigliere Marasco ha infine richiesto che la risposta dell’Amministrazione venga fornita direttamente in aula, in occasione del prossimo Consiglio Comunale, e successivamente anche per iscritto, a beneficio della trasparenza e dell’informazione pubblica. “Mi auguro — ha concluso Marasco — che questa sollecitazione venga accolta come un contributo positivo alla crescita della nostra comunità. L’adozione del Targa System non è una questione di colore politico, ma di responsabilità verso i cittadini e di visione per una città più sicura, moderna ed efficiente”. L’interrogazione ha suscitato l’attenzione di molti presenti in aula e non è escluso che l’Amministrazione possa presto fornire riscontri operativi. La questione della sicurezza urbana, infatti, resta una delle priorità percepite dalla popolazione e strumenti come il Targa System possono rappresentare una risposta concreta e misurabile a un’esigenza ormai non più rinviabile.