Triduum Sacrum: Un viaggio visivo tra fede e tradizione al Museo Etnografico di Monte Sant’Angelo

Il 12 aprile, il Museo Etnografico di Monte Sant’Angelo si prepara a ospitare una straordinaria esposizione che esplorerà la spiritualità, la fede e le tradizioni religiose della Puglia. La mostra fotografica “Triduum sacrum”, un progetto frutto della collaborazione di quattro fotografi pugliesi – Pasquale Amoruso, Francesco Armillotta, Lorenzo Di Candia e Francesco Falcone – si presenta come un viaggio visivo che cattura l’essenza delle celebrazioni pasquali nelle diverse comunità locali. Con ottanta immagini stampate in Fine Art, l’esposizione offre uno spaccato vibrante e affascinante delle tradizioni religiose della regione, raccontando storie di devozione, ritualità e cultura popolare. Il progetto “Triduum sacrum” non è solo una raccolta di immagini, ma una vera e propria ode visiva dedicata alle tradizioni religiose pugliesi. Le fotografie, scelte con cura dai quattro artisti, celebrano i momenti più significativi del triduo pasquale, portando alla luce la profondità spirituale e culturale di queste cerimonie.

Tra i protagonisti delle immagini ci sono i Papamusci di Francavilla Fontana, i Perduni di Taranto, e le processioni dei Misteri di Gallipoli, Monte Sant’Angelo e Vico del Gargano, così come le Desolate di Canosa, i crociferi di Noicattaro e le catene di Troia. Ogni scatto diventa un racconto, un frammento di fede e tradizione che accompagna lo spettatore in un viaggio emozionale. Il lavoro dei quattro fotografi si estende su oltre quindici anni di ricerca e documentazione delle celebrazioni pasquali in Puglia, un periodo durante il quale hanno osservato da vicino e immortalato le tradizioni che caratterizzano la Pasqua pugliese. Ogni fotografia è un’opera di riflessione e introspezione, che cattura il gesto, la luce e l’atmosfera di momenti sacri e commoventi. Le immagini non si limitano a documentare, ma comunicano la profondità della spiritualità che anima le comunità e la bellezza dei riti che si tramandano di generazione in generazione.

La visita alla mostra “Triduum sacrum” è un’opportunità unica per intraprendere un viaggio emotivo e visivo. Le immagini esposte invitano lo spettatore a riflettere sull’importanza della fede e delle tradizioni nella costruzione dell’identità culturale e comunitaria. Ogni dettaglio, dai volti dei devoti ai gesti sacri dei riti, è una testimonianza di un patrimonio culturale vivo e contemporaneo, che continua a influenzare e plasmare la vita quotidiana di chi abita questa terra. La mostra rappresenta anche un’occasione per riscoprire la forza di una comunità che celebra la Pasqua con passione e devozione, mantenendo vive le radici di una tradizione secolare.

L’inaugurazione della mostra avrà luogo il 12 aprile 2025 alle ore 17:30, presso l’auditorium del Museo Tancredi, dove gli artisti presenteranno il loro lavoro e condivideranno il processo creativo che ha dato vita a “Triduum sacrum”. Sarà un momento di approfondimento, in cui il pubblico avrà l’opportunità di conoscere meglio la visione degli autori e le sfide incontrate nel raccontare una tradizione così ricca e affascinante. La cerimonia vedrà la partecipazione di numerosi ospiti, tra cui:

Rosa Palomba, Vicesindaco di Monte Sant’Angelo, che porterà il suo saluto istituzionale.

Il Professor Filomeno Mottola, studioso di fotografia, che offrirà un’interpretazione unica dell’esposizione.

P. Tobias Chikezie IHEJIRIKA, della parrocchia Santa Maria Maggiore, che condividerà una prospettiva spirituale sul legame tra arte e fede.

Il Dott. Pasquale Raimondi, Delegato FIAF per le regioni Puglia e Basilicata, che discuterà il ruolo della fotografia nella valorizzazione della cultura locale.

“Triduum sacrum” non è solo un evento artistico, ma un invito a riscoprire e valorizzare le tradizioni che definiscono la nostra identità culturale. Le fotografie esposte sono un tributo a coloro che partecipano attivamente alla perpetuazione di queste tradizioni e un’occasione per riflettere sull’importanza della fede nelle nostre vite. Questo viaggio visivo offrirà un’opportunità per esplorare la Pasqua pugliese sotto una nuova luce, apprezzando la sacralità, la bellezza e la passione che ne animano ogni angolo. L’esposizione sarà aperta al pubblico tutti i giorni dal 12 al 26 aprile, con orari dalle 9:30 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00, offrendo a tutti l’opportunità di immergersi in un patrimonio culturale ricco di storia e devozione.

Non perdere questa occasione unica: vieni al Museo Etnografico di Monte Sant’Angelo e vivi un’esperienza indimenticabile tra tradizioni, emozioni e fede.