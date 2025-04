Bruno Danovaro torna nel Gargano: allenamenti, scrittura e nuove sfide per il campione del mondo

GARGANO – È tornato nella sua amata Puglia, tra mare, roccia e vento, Bruno Danovaro, leggenda mondiale delle arti marziali e autentico protagonista dello sport professionistico internazionale. Il campione, già definito “l’uomo più forte del mondo”, ha scelto ancora una volta il Gargano come luogo privilegiato per rigenerare corpo e mente, tra allenamenti ad alta intensità, nuove sfide sportive e un progetto editoriale inedito che promette di far parlare di sé.

Giunto nel territorio tra Manfredonia e Vieste, Danovaro ha stabilito il suo quartier generale nella suggestiva Baia dei Faraglioni, luogo che lui stesso definisce “casa” e dove ogni giorno inizia la preparazione tra corsa, bicicletta e un immancabile bagno nelle acque gelide dell’Adriatico, qualunque sia la temperatura. Una routine intensa, completata da sessioni di sparring, lotta, fighting, tennis e tecniche miste, per un’atleta che da oltre trent’anni domina le classifiche mondiali tra pesistica e arti marziali.

Ma la permanenza nel Gargano non è solo sportiva. Danovaro è anche autore e cantante, e durante questo soggiorno sta dedicando energie e concentrazione alla stesura della sua nuova biografia, che farà seguito al successo del primo volume, “Bruno Danovaro – L’uomo più forte del mondo, una vita a modo suo”, edito da Limina Edizioni e scritto dal giornalista Claudio De Carli.

La nuova pubblicazione sarà arricchita da un CD musicale contenente cover di brani simbolici per il campione, interpretati da lui stesso: un omaggio sonoro ai momenti chiave della sua straordinaria carriera, e frutto della sua formazione musicale che prosegue da anni.

Genovese di nascita ma cittadino del mondo, Danovaro non si accontenta. In vista dei prossimi mesi, punta a un ritorno clamoroso sui campi di football americano, nel ruolo di Quarterback, da regista e stratega del gioco. Non è un debutto: in passato ha già indossato la maglia dei Rams Milano, ma ora si prepara a quella che lui stesso chiama “la partita perfetta”.

Instancabile, poliedrico, sempre in movimento: tra un allenamento e una sessione di scrittura, Danovaro ha anche in programma visite presso aziende vitivinicole locali e incontri con eccellenze del territorio. L’alimentazione – la famosa “cucina Danovaro” – è parte integrante del suo metodo, oggetto di ricerca medica da parte di un’équipe specializzata guidata dal dott. Michele Bianchi, primario in cardiologia e medicina dello sport.

Ma ciò che più colpisce è il senso etico che guida le sue scelte. “Restituire una parte del mio successo ai meno fortunati è ciò che mi rende davvero felice. Questa è la mia vera sfida, il match più grande da vincere”, ha dichiarato il campione durante un incontro con la stampa locale.

Nel Gargano, tra natura e ispirazione, Danovaro continua così il suo percorso fuori dagli schemi. Perché per lui lo sport non è solo competizione, ma un linguaggio universale di forza, disciplina, arte e cuore.