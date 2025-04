Coldiretti Puglia denuncia l'invasione del grano canadese e l'abbassamento dei prezzi: "Serve reciprocità nelle regole"

Il prezzo del grano pugliese continua a scendere, con un calo di 7 euro a tonnellata registrato alla Borsa merci di Foggia, che ha visto il grano scendere a 315 euro a tonnellata. A preoccupare ulteriormente è l’aumento delle importazioni di grano canadese, che nel 2024 hanno visto un incremento del 68%, con oltre 392mila tonnellate importate in Italia. Coldiretti Puglia avverte che questo scenario minaccia la competitività delle aziende agricole italiane, con ripercussioni sulla produzione e sul mercato del grano. Secondo i dati Dg Agri relativi alla campagna commerciale 2024/2025, le importazioni di grano estero hanno raggiunto una quantità di oltre 2,8 miliardi di chili, un dato che solleva dubbi sulla qualità e sulle modalità di coltivazione del grano importato. Coldiretti denuncia infatti che il grano canadese viene trattato con glifosato in pre-raccolta, una pratica vietata in Italia e in Europa, e utilizzato anche su altri tipi di grano provenienti da Paesi come la Russia e l’Ucraina, che impiegano sostanze pericolose per la salute e l’ambiente, come il Carbendazim e il Malathion.

Mario de Matteo, presidente di Coldiretti Foggia, sottolinea come la concorrenza sleale di grano straniero stia avendo un effetto devastante sul mercato nazionale, con il crollo delle quotazioni del grano e il conseguente calo delle superfici seminate in Puglia e Sicilia. Le prime stime parlano di un calo del 6-7% delle semine a livello nazionale, con punte del 10% in alcune delle principali aree produttive italiane. A questo si aggiungono le difficoltà legate agli aumenti dei costi di produzione e agli effetti dei cambiamenti climatici, con la siccità che ha ridotto drasticamente la produzione di grano nel 2023. L’Italia si trova così a dover fronteggiare un’invasione di grano estero che non solo danneggia i prezzi, ma minaccia anche la sostenibilità delle coltivazioni italiane. La situazione rischia di peggiorare ulteriormente a causa della guerra commerciale tra Stati Uniti e Canada, che potrebbe indirizzare ancora più cereali canadesi verso il mercato italiano. La Commissione per lo Sviluppo del Grano del Saskatchewan prevede infatti un ulteriore aumento delle esportazioni verso l’Europa, con un impatto diretto sulle aziende agricole italiane, che già faticano a competere con il grano a basso costo proveniente dall’estero.

Coldiretti ha più volte ribadito la necessità di una maggiore reciprocità nelle regole di commercio internazionale. “Gli scambi commerciali sono legittimi, ma è fondamentale che i prodotti stranieri rispettino gli stessi standard di sicurezza e qualità previsti per l’agricoltura italiana”, afferma de Matteo. La Federazione ha chiesto l’adozione di regole comuni a livello internazionale, soprattutto per quanto riguarda l’uso di pesticidi e erbicidi vietati in Europa, e ha sollecitato il rafforzamento dei controlli alle frontiere per garantire la salubrità dei prodotti importati. Inoltre, Coldiretti ha invocato maggiore trasparenza nelle etichette, chiedendo che sia chiaramente indicato l’origine dei prodotti e le modalità di coltivazione.

La denuncia di Coldiretti non si limita a un richiamo alla qualità e alla sicurezza dei prodotti agroalimentari, ma riguarda anche la sostenibilità economica dell’agricoltura italiana. L’importazione massiccia di grano trattato con sostanze vietate in Europa sta creando una situazione di concorrenza sleale, che mette a rischio non solo i prezzi, ma anche il futuro delle aziende agricole italiane. In questo contesto, Coldiretti Puglia continua a battersi per garantire un mercato più equo e una protezione adeguata per gli agricoltori, affinché possano continuare a competere senza doversi piegare alle pratiche commerciali dannose per la salute e per l’ambiente.

Lo riporta l’immediato.net