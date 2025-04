Dieci mesi di squalifica per Mamadou Tounkara: tentativo di combine e contratto rescisso

Mamadou Tounkara, ex attaccante del Foggia Calcio, torna tristemente alla ribalta. Il calciatore spagnolo di origini senegalesi è stato infatti squalificato per 10 mesi a seguito della violazione dell’articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, che impone ai tesserati i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto legato all’attività sportiva. La squalifica è scaturita dal procedimento avviato dopo il deferimento al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare della FIGC, formalizzato lo scorso 3 marzo. Secondo quanto emerso, Tounkara avrebbe tentato di convincere l’ex compagno di squadra Jacopo Martini (attualmente al Südtirol) a farsi ammonire durante la partita tra Catanzaro e Südtirol del 27 ottobre 2024, con l’obiettivo di scommettere sull’episodio e guadagnare illecitamente.

La ricostruzione dei fatti

La Procura Federale ha dettagliato l’intera vicenda nelle motivazioni. Il 24 ottobre 2024, Tounkara contattò Martini via WhatsApp, chiedendogli di installare l’app “Signal”, nota per la cancellazione automatica dei messaggi. In seguito, inoltrò una serie di richieste esplicite: “Fratello, se entri mi serve un giallo” – uno dei tanti messaggi rimasti senza risposta. Il giorno precedente alla gara, Tounkara insistette nuovamente chiedendo conferma sulla possibilità che Martini scendesse in campo. Dopo ulteriori tentativi attraverso Instagram, l’8 e il 12 novembre, il Südtirol segnalò alla Procura il contenuto delle comunicazioni ricevute dal proprio tesserato.

A seguito delle indagini, la Procura aveva chiesto una sanzione di due anni di squalifica. Tuttavia, non essendo stata accertata la concreta realizzazione della scommessa né un illecito sportivo, il Tribunale ha optato per una pena più mite: 10 mesi di stop, riconoscendo al giocatore una collaborazione processuale. “Pur stigmatizzando la gravità dell’accaduto, il Tribunale si discosta dalle richieste sanzionatorie della Procura, anche in virtù del buon comportamento processuale mostrato dal deferito” – si legge nelle motivazioni.

Una carriera in declino

Arrivato a Foggia nell’agosto 2023 con buone aspettative, presentato in conferenza stampa dall’allora presidente Nicola Canonico, Tounkara deluse sin da subito. In 12 presenze complessive (solo 2 da titolare) non riuscì mai a segnare, collezionando un’espulsione nella sconfitta contro il Latina e una squalifica per comportamenti scorretti verso il pubblico di Taranto. A gennaio 2024 passò all’Avezzano (Serie D, Girone F), dove totalizzò 13 presenze e una rete, per poi trasferirsi al Guidonia (Serie D, Girone G), club con cui aveva disputato 33 partite segnando 9 gol tra campionato e Coppa Italia di categoria. La recente squalifica ha però chiuso anche questa parentesi: il Guidonia ha comunicato la rescissione del contratto con effetto immediato.

