Esclusiva StatoQuotidiano. Padre Moscone sulle accuse di antisemitismo: "La difesa Israeliana si è trasformata in aggressione e sterminio"

Manfredonia – La questione del conflitto in Medio Oriente ha coinvolto il dibattito pubblico nazionale, e al centro dell’attenzione si ritrova anche l’eccellenza Padre Franco Moscone, recentemente destinatario di accuse di antisemitismo.

In un’intervista esclusiva a StatoQuotidiano.it, l’Arcivescovo di Manfredonia – San Giovanni Rotondo – Vieste ha voluto rispondere con fermezza a tali contestazioni, ripercorrendo momenti significativi della sua vita e chiarendo la sua posizione sul drammatico conflitto israelo-palestinese.

Padre Moscone ha esordito con un tono deciso, dichiarando di trovare l’accusa di antisemitismo “veramente fuori della mia storia personale“. Per illustrare il suo profondo legame con la memoria della Shoah e la cultura ebraica, ha rievocato un episodio risalente ai suoi anni di scuola media, precisamente nel 1970. L’allora giovane Moscone ebbe l’opportunità di leggere “Se questo è un uomo” di Primo Levi e, ancora più significativo, di incontrare personalmente l’autore nella sua classe. “Ho avuto la gioia da ragazzino insomma di conoscere Primo Levi e di ascoltare la sua storia e la sua esperienza di vita e questo mi ha sempre legato al significato vero autentico della della Shoa nei campi di sterminio di concentramento dell’esperienza di Offic”, ha sottolineato con emozione.

Questo precoce incontro e la profonda impressione suscitata dalla testimonianza di Primo Levi hanno segnato indelebilmente la sua coscienza, radicando in lui una profonda consapevolezza della tragedia dell’Olocausto.

L’impegno di Padre Moscone nella diffusione della memoria della Shoah non si è esaurito negli anni della formazione. Durante il suo periodo come insegnante di materie storico-filosofiche a Genova, ha sempre dedicato spazio alla “giornata della memoria”, invitando, quando possibile, persone che avevano vissuto direttamente l’esperienza dei campi di sterminio. Inoltre, ha ricordato di aver organizzato un convegno su Palatucci, figura emblematica riconosciuta come “uno dei giusti” dalla storia ebraica per aver salvato un numero considerevole di ebrei operando tra Trieste, l’Istria e la Campania.

“Palatucci è uno dei giusti eh secondo secondo il pensiero e e la storia ebraica”, ha ribadito Padre Moscone, sottolineando come il suo passato sia costellato di azioni e riflessioni in antitesi con l’accusa di antisemitismo.

Padre Moscone ha poi fatto riferimento alle due recenti manifestazioni, una a Manfredonia e l’altra, con minore risonanza mediatica, focalizzata specificamente sul conflitto a Gaza e sulla guerra tra Israele e la Palestina. Ha tenuto a precisare che, durante questi eventi, non sono mai stati utilizzati termini che potessero essere interpretati come antisemiti. “Nelle due manifestazioni infatti sia qui a Manfredonia che quella che forse ha dato meno eh risalto dal punto di vista mediatico ma che quella che era indirizzata essenzialmente sul problema di Gazza e sulla guerra eh tra Israele e la Palestina non abbiamo mai usato io non ho mai usato quei termini”, ha affermato con chiarezza.

La sua riflessione si è poi spostata sul cuore della controversia. Padre Moscone ha spiegato come, pur comprendendo il trauma storico subito dal popolo ebraico con la Shoah – divenuta “un simbolo per l’intera umanità” – non possa restare in silenzio di fronte alle modalità con cui lo Stato di Israele sta conducendo le operazioni militari a Gaza.

“Certo poi il giorno dopo a Bari sono partito da un da un’immagine ma non era un un voler fare un parallelismo storico ma semplicemente dire con con un peso d’animo da cristiano che non vedo come un popolo che ha vissuto un’esperienza così tragica che è diventato un simbolo per l’intera umanità come è stato un genocidio della Shoa che utilizzi dei criteri di difesa e si tratta dello stato di Israele non dei degli ebrei nel loro insieme di difesa che la difesa è diventata aggressione e quindi è diventato sterninio è diventato genocidio è sotto gli occhi di tutti“, ha dichiarato con veemenza.

Padre Moscone ha tenuto a distinguere tra lo Stato di Israele e il popolo ebraico nel suo complesso. La sua critica si concentra sull’operato del governo israeliano, sostenendo che la legittima difesa si sia trasformata in “aggressione” e “sterminio”, una situazione che definisce “sotto gli occhi di tutti”. Questa presa di posizione, pur esprimendo un profondo dispiacere per le vittime del conflitto, non intende in alcun modo negare o sminuire la tragedia della Shoah o alimentare sentimenti antisemiti. “Questo non è antisemitismo questo è un ragionare sulle cose cercare di aprire gli occhi e non stare zitti”, ha puntualizzato.

Nel suo intervento, Padre Moscone ha anche toccato un tema delicato e controverso: il presunto silenzio della Chiesa cattolica e in particolare di Pio XII durante la Shoah. “Gli ebrei post sho nella ricostruzione storica di quanto è avvenuto hanno accusato la Chiesa cattolica e in particolare Pio X di essere stato zitto Ecco non possiamo continuare con queste accuse”, ha affermato, sottolineando come la storia abbia registrato le critiche rivolte alla Chiesa per la sua presunta reticenza di fronte al genocidio.

Proprio alla luce di questa riflessione storica, Padre Moscone ha ribadito l’importanza di non rimanere in silenzio di fronte alle ingiustizie e alle violenze, anche quando queste coinvolgono uno Stato democraticamente eletto come Israele. “Parliamo anche quando si tratta di situazioni che hanno assoggetto in qualche modo lo Stato di Israele e la subattuale amministrazione anche se democraticamente eletta e nessuno lo mette in dubbio ma anche le democrazie commettono crimini non solo le dittature”, ha concluso, sottolineando come la condanna di determinate azioni non possa e non debba essere etichettata automaticamente come antisemitismo. Il suo intento, ha ribadito, è quello di “ragionare sulle cose” e “aprire gli occhi” di fronte alla sofferenza e alla violenza, schierandosi a favore di una pace giusta e duratura nella regione mediorientale.