Foggia, bando per l'assegnazione di posteggi nei mercati rionali 'Biccari' e 'Candelaro'

Il Comune di Foggia ha pubblicato due distinti bandi pubblici per l’assegnazione in concessione d’uso decennale di posteggi liberi nei mercati cittadini ‘Biccari’, in viale Giuseppe La Torre, e ‘Candelaro’, in piazza Padre Eugenio Caldarazzo. L’iniziativa, promossa dal Servizio Integrato Attività Economiche, si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione del commercio su area pubblica come strumento di rigenerazione urbana e presidio sociale. I bandi, approvati e regolarmente pubblicati anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 84 del 17 ottobre 2024, rappresentano una delle azioni che l’Amministrazione Comunale porta avanti per sostenere l’economia locale, stimolare l’occupazione e favorire la vitalità degli spazi urbani.

Secondo la visione dell’ente, i mercati rionali non sono solo luoghi di vendita, ma veri e propri centri nevralgici della vita di quartiere, capaci di creare relazioni sociali, promuovere economie di prossimità e migliorare la qualità della vita urbana. La presenza stabile di attività commerciali nei mercati ‘Biccari’ e ‘Candelaro’ sarà infatti un motore di riqualificazione e sicurezza per i quartieri coinvolti. Nel dettaglio, il mercato giornaliero ‘Biccari’ prevede l’assegnazione di 13 posteggi destinati esclusivamente alla vendita di prodotti alimentari — tra cui frutta, ortaggi, formaggi e alimenti confezionati. Due di questi posteggi sono riservati ad Enti del Terzo Settore, fondazioni ed enti benefici iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), in coerenza con il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).

Il mercato ‘Candelaro’, anch’esso giornaliero, mette invece a bando 15 spazi tra box e posteggi mobili, destinati sia al commercio alimentare sia a quello non alimentare (artigianato, abbigliamento, calzature, articoli per la casa, ecc.). In questo caso, tre posteggi sono riservati a soggetti portatori di handicap e ad Enti del Terzo Settore, favorendo l’inclusione sociale e la partecipazione delle categorie più fragili. «Tali interventi non solo rilanciano il ruolo economico dei mercati, ma costituiscono anche un’opportunità concreta per imprenditori, cooperative e associazioni del territorio di investire in forme di commercio sostenibile, stabile e radicato nella comunità» spiega l’assessore alle Attività produttive Lorenzo Frattarolo. «Invitiamo operatori economici, enti e cittadini a cogliere questa occasione per contribuire attivamente al rilancio delle economie locali e alla costruzione di una città più equa, dinamica e coesa» aggiunge l’assessore.

L’assegnazione dei posteggi avverrà tramite procedura selettiva, nel pieno rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pari opportunità. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Servizio Integrato Attività Economiche presso gli uffici di via Gramsci 17 oppure telefonare al numero 0881 814032.

Lo riporta foggiatoday.it