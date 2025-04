Assemblee con i lavoratori e due ore di stop per venerdì 11 aprile. La Fiom: “Il CCSL non tutela il potere d’acquisto, servono aumenti certi e garanzie sul salario”

FOGGIA – Clima di tensione negli stabilimenti Fpt Industrial e Iveco Bus di Foggia, dove la Fiom-Cgil ha proclamato per venerdì 11 aprile due ore di sciopero, dopo aver convocato una serie di assemblee con le lavoratrici e i lavoratori. Al centro della mobilitazione ci sono rivendicazioni chiare e urgenti: l’aumento dei salari, la tutela del potere d’acquisto, e la richiesta di un vero confronto sul rinnovo del contratto collettivo, che secondo il sindacato metalmeccanico della Cgil, è fermo e inadeguato rispetto alla difficile congiuntura economica che i dipendenti stanno affrontando.

L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di mobilitazione nazionale che riguarda i gruppi Stellantis, Cnh Industrial e Iveco, con la Fiom che punta il dito contro il CCSL (Contratto Collettivo Specifico di Lavoro), sottoscritto da altre sigle sindacali ma non dalla Fiom, ritenuto “incapace di garantire una reale difesa del salario e di rispondere alle necessità delle lavoratrici e dei lavoratori”.

“L’inflazione, l’aumento del costo della vita e il ricorso sempre più frequente agli ammortizzatori sociali stanno erodendo le retribuzioni – spiega la Fiom – e il CCSL non è in grado di proteggere il potere d’acquisto. A ciò si aggiunge l’assenza di una trattativa concreta sul rinnovo del biennio economico”.

Secondo quanto riportato dal sindacato, nelle scorse settimane sono stati inviati due solleciti formali per la ripresa del negoziato, ma senza ottenere risposta da parte aziendale. Una situazione che, unita all’esclusione della Fiom dal tavolo di confronto su temi centrali come la struttura del Premio di Risultato (PdR) e il nuovo sistema di inquadramento professionale, ha portato all’esasperazione.

“Stellantis, Cnh e Iveco hanno scelto di escludere la Fiom da discussioni cruciali per il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori – prosegue il sindacato – è una scelta grave e inaccettabile, che lede il principio di rappresentanza e partecipazione democratica nei luoghi di lavoro”.

La Fiom ha presentato una propria piattaforma rivendicativa per il rinnovo del biennio economico, chiedendo una revisione radicale del Premio di Risultato, che preveda:

una quota fissa garantita , scollegata da parametri produttivi penalizzanti;

l’eliminazione di penalizzazioni legate alla malattia , che oggi incidono negativamente sul PdR;

una integrazione al reddito per i periodi di cassa integrazione, per garantire una minima stabilità economica anche in fasi di crisi aziendale.

“Non sono richieste ideologiche, ma strumenti concreti per tutelare i salari reali di lavoratori che da anni contribuiscono con impegno alla tenuta e alla produttività del comparto”, afferma la Fiom.

L’annuncio dello sciopero arriva in un momento delicato per l’intero settore metalmeccanico italiano, alle prese con ristrutturazioni industriali, cambiamenti tecnologici, incertezze occupazionali e transizione energetica. A Foggia, Fpt Industrial rappresenta un nodo strategico per la produzione di motori e componentistica, mentre Iveco Bus è impegnata nella realizzazione di mezzi per il trasporto pubblico, in un contesto di crescente attenzione alla mobilità sostenibile.

La protesta del prossimo 11 aprile, dunque, va oltre la singola vertenza salariale: è un segnale politico e sindacale che richiama al rispetto del diritto alla contrattazione e alla difesa delle condizioni di vita dei lavoratori. Una battaglia che – sottolineano dalla Fiom – non può più essere rimandata, soprattutto in una fase in cui i rincari su bollette, generi alimentari e carburanti stanno mettendo a dura prova i bilanci familiari, e dove il contratto nazionale rimane uno degli strumenti principali per contrastare le disuguaglianze salariali.

Il messaggio che arriva da Foggia è chiaro: non ci può essere transizione industriale senza giustizia salariale. E senza il coinvolgimento attivo di chi ogni giorno entra in fabbrica, produce, contribuisce alla crescita economica e chiede semplicemente di essere ascoltato.