Foggia, lavori allo stadio Zaccheria, il Comune replica al M5S: "Affidamento diretto legittimo e motivato"

Dopo le critiche sollevate dal Movimento 5 Stelle di Foggia sull’affidamento diretto allo Studio di Ingegneria Cavaliere e Associati per la prosecuzione dei lavori allo stadio comunale “Zaccheria”, l’amministrazione ha diffuso una nota ufficiale per chiarire le ragioni della decisione. Nel comunicato, Palazzo di Città ha confermato che l’incarico è stato formalizzato il 7 aprile 2025, sottolineando la necessità di garantire senza interruzioni la direzione lavori di un intervento strategico finanziato con fondi PNRR. Il momento era particolarmente delicato, ha spiegato l’ente, a causa degli accertamenti in contraddittorio avviati con l’impresa uscente.

Secondo quanto dichiarato dall’amministrazione, l’affidamento diretto è stato ritenuto “la soluzione più appropriata” alla luce delle norme vigenti, privilegiando un professionista di comprovata esperienza e già a conoscenza delle specificità strutturali dell’impianto sportivo. In particolare, è stato evidenziato il legame storico tra l’ingegnere Giuseppe Cavaliere e lo stadio Zaccheria: nel 1988, il professionista contribuì infatti alla progettazione della nuova tribuna, intervento che allora portò all’ampliamento della capienza dello stadio, un obiettivo condiviso anche dall’attuale piano di riqualificazione. “La scelta è stata orientata da considerazioni tecniche volte a preservare la qualità e la continuità dell’intervento, senza violare il principio di rotazione”, si legge nel comunicato.

A sostegno della legittimità dell’affidamento, il Comune ha ricordato che l’ultimo incarico conferito all’ingegnere Cavaliere risale al 2001, relativo a una consulenza gratuita per la ricostruzione di fabbricati danneggiati in viale Giotto. Un elemento che, secondo l’amministrazione, garantisce il pieno rispetto del principio di rotazione degli incarichi professionali, escludendo qualsiasi forma di opacità o favoritismo. Con questa puntualizzazione, Palazzo di Città punta a spegnere le polemiche alimentate dal M5S, che aveva definito l’incarico “inopportuno” a causa della notorietà dello studio Cavaliere nel contesto locale. Secondo il Comune, invece, la scelta è stata dettata esclusivamente da esigenze tecniche e dalla volontà di non compromettere l’iter di un progetto ritenuto fondamentale per il rilancio infrastrutturale e sportivo della città.