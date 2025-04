Foggia, Maria Aida Episcopo denuncia l'ennesimo attacco verbale sui social: "Mi fate solo sorridere"

Foggia, 9 aprile 2025 – Ancora una volta, Maria Aida Episcopo, sindaca di Foggia, si trova a dover fare i conti con una nuova ondata di insulti sui social, un fenomeno ormai ricorrente che la vede bersaglio di violenti attacchi verbali da parte di alcuni utenti. Un episodio che la prima cittadina non ha esitato a denunciare pubblicamente, sfogandosi in un post sui suoi canali social. “Un en plein di carezze”, scrive Episcopo con amarezza, elencando le offese più gravi ricevute, da “tante agonie di salute” a “nazista dei disabili”, passando per termini sprezzanti come “scrofa” e “scappata da una clinica”.

Le parole utilizzate, cariche di violenza e odio, hanno spinto la sindaca a reagire con fermezza. “Chi legge, tollera e si compiace è alla pari di chi le proferisce”, afferma, sottolineando che il fenomeno non riguarda solo chi scrive insulti, ma anche coloro che, pur essendo testimoni, rimangono in silenzio, senza reagire o condannare. Una condanna che non si limita all’aspetto individuale, ma che coinvolge l’intera comunità, mettendo in discussione la civiltà e il buon costume della città di Foggia.

Episcopo ribadisce con determinazione il suo impegno nel combattere ogni forma di violenza verbale e nella promozione di un clima di rispetto, convinta che “il buon costume di una città passa prima dal rispetto per tutti”. La sindaca conclude il suo messaggio con una riflessione positiva: “A me fate solo sorridere, ma lo devo a tante e a tanti di noi… Alla prossima…”. Un segno di resilienza, che testimonia la volontà di non lasciarsi sopraffare dalle offese, ma di continuare con determinazione a lottare per il rispetto e la dignità di tutti.

La violenza verbale: una piaga sociale

Non si tratta della prima volta che Maria Aida Episcopo si espone pubblicamente contro gli attacchi verbali online. Già in passato, la sindaca aveva pubblicato sfoghi simili in risposta agli insulti ricevuti. Un fenomeno che, purtroppo, non è circoscritto alla sua figura, ma che coinvolge numerose donne in posizioni di rilievo, come le amministratrici pubbliche, che ogni giorno sono costrette a fare i conti con un clima di violenza verbale che non accenna a fermarsi. L’ennesimo attacco subito dalla sindaca di Foggia non fa altro che confermare quanto la violenza online, soprattutto nei confronti delle donne, sia una piaga sociale che non accenna a diminuire, ma che continua a manifestarsi con prepotenza anche nel contesto locale. Un segnale preoccupante che, come sottolineato dalla stessa sindaca, deve spingere tutti a riflettere sull’importanza di un cambiamento culturale che metta al centro il rispetto e la civiltà, sia online che offline.

Lo riporta l’Immediato.net