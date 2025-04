Incredibile ma vero: due incidenti nello stesso giorno in via dei Veneziani a Manfredonia ph Luigi Guerra

Manfredonia, 09/04/2025. Sembra incredibile, ma è successo davvero: due incidenti stradali si sono verificati nello stesso giorno e nello stesso punto, all’incrocio tra via dei Veneziani e via Galileo Galilei. Dopo un primo sinistro avvenuto nella mattinata, un secondo grave incidente si è verificato nel pomeriggio, coinvolgendo un motociclo e un’autovettura. Stando alle prime informazioni, ancora in fase di accertamento, a riportare le conseguenze peggiori sono stati i due giovani motociclisti, sbalzati dalla sella in seguito al violento impatto.

Sul luogo sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno soccorso i ragazzi e li hanno trasportati in ospedale per accertamenti. Le loro condizioni non sono ancora note. La Polizia Locale di Manfredonia ha presidiato l’area, gestendo il traffico che ha subito inevitabili rallentamenti, ed effettuando i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Due incidenti nello stesso incrocio, a distanza di poche ore: un evento che riapre il dibattito sulla sicurezza stradale in una zona particolarmente trafficata della città.

Foto di Luigi Guerra – Radio Manfredonia Centro